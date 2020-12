Seis actores de series que deberían salir más en películas

El actor encuentra su camino gracias a una combinación entre oportunidad, talento, dedicación y diversidad, sobre todo en su trabajo.

La exposición del actor tiene muchos medios, gracias al cine, las redes sociales, los programas televisivos y el contenido en plataformas streaming, entre otros, pero es cuestión de tocar y abrir puertas en cada uno, para evitar encasillarse o limitarse.

Estos son algunos actores que han aparecido sobre todo en series, que deberían intentar más trabajar en películas, pues el público agradecería su presencia más seguido en la ‘pantalla grande’.

Chloe Bennet

Con ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’ se dio a conocer y rápido se consolidó como una talentosa estrella en ascenso, pero Chloe no ha hecho mucho cine, lo que le daría espacio para crecer en todo sentido y construir una carrera no sólo más variada, sino con la oportunidad de mucho éxito.

Ryan Eggold

Entre ‘90210’, ‘The Blacklist’ y ‘New Amsterdam’ es posible ver la forma como el actor ha ido creciendo en la televisión. Los logros que ha cosechado quizá no lo llenen de premios, pero sí lo han convertido en favorito del público. Un gran papel en el cine quizá sea todo lo que le haga falta.

Sonequa Martin-Green

Su carrera tiene grandes sorpresas, que demuestran mucho talento y un grato camino por delante. Además de ‘Once upon a time’ y ‘The Walking Dead’, donde se le ha visto brillar más es con el protagónico de ‘Star Trek Discovery’. Y su popularidad va en aumento, lo que se aplaude.

Jonathan Groff

Un nombre quizá no tan conocido pero una cara bien reconocida entre sus fans, su talento es multifacético, aunque en cine no ha destacado como en otros ámbitos. En series, además de ‘Glee’, ‘Boss’ o ‘Looking’, su gran carta de presentación es ‘Mindhunter’ y vaya que se llevó aquí elogios.

Emily VanCamp

‘Everwood’, ‘Revenge’ y ‘The Resident’, la carrera de Emily en series es extensa y grata, pero parece que no ha podido con la transición al cine, lo que es una pena porque tiene todo para lograrlo. Ha encontrado su nicho en la televisión, sí, pero sería bueno verla en más papeles en más películas.

Stephen Amell

Luego de tomar el liderazgo con gran maestría en la serie ‘Arrow’, uno se pregunta cómo es que este actor no es más famoso. Su filmografía cinematográfica es poca y se siente como si esto debería cambiar, especialmente porque ha cubierto una larga y variada cuota en papeles para series.