Pareja y su mascota saltan de un avión en movimiento por tobogán de emergencia

Antonio Murdock, de 31 años, que saltó además junto con su mascota, abriendo la puerta de emergencia para deslizarse por el tobogán inflable, alegó que sufrió un ataque de pánico y que la tripulación no le permitió desembarcar, recoge la agencia Ruptly.

"Tengo ansiedad y depresión. Les pedí tres o cuatro veces que me dejaran salir. Dijeron que iban a detener el avión y nunca lo detuvieron, y llegué al punto en que me sentía mareado", declaró el pasajero, quien dice que estaba confundido, no cometiendo un acto delictivo, según medios locales.

El hombre y su pareja, Brianna Greco, de 23 años, fueron acusados de conducta delictiva, imprudencia temeraria y entrada ilegal.

El vuelo tenía como destino final Atlanta y se trataba de un avión de la compañía Delta Airlines. Según la aerolínea, el avión regresó a la puerta de embarque y los 106 pasajeros fueron ubicados en vuelos alternativos.

BREAKING: man who deployed emergency slide on @delta flight at @LGAairport released after court. Office of @QueensDAKatz says damage to plane tops $170k. Antonio Murdock spoke briefly after court - more at 5 #CBS2 @CBSNewYork pic.twitter.com/DWJY4cD7fM