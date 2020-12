Propuesta de matrimonio a maquinista de tren se hace viral

Conor O'Sullivan se quedó parado a la orilla del andén de una estación de Dublín hasta que el tren de su novia Paula Carbó Zea llegara; entonces, en cuanto ella se baja del vagón, él ya la espera arrodillado.

"Creía que nada me podría subir el ánimo después de un atareado turno de 13 horas, y vino un caballero para proponerle matrimonio a su novia que conducía el tren que arribaba a la estación Pearse", comentó la persona que grabó el momento y compartió el video.

Iarnród Éireann, el operador nacional del sistema ferroviario, publicó más tarde el video grabado desde la cabina del tren.

Congratulations to Paula, our DART driver and her fiancé Conor on their engagement - and here’s how Paula saw it unfold as she was driving a northbound DART into Pearse!

