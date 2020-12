Y el que decidió entrarle a la moda de tapizar con espectaculares la ciudad, colgándose del tema de moda bajo el eslogan "autorizamos la compra de la vacuna", fue el diputado federal con licencia por el partido Encuentro Social y que a veces se alquila al Partido del Trabajo, José Ángel Pérez, el expanista que fue alcalde de Torreón en el cuatrienio tenebroso del 2006 al 2009, quien anunció sus intenciones de volver a "servir" a Torreón, pero ahora con Morena. Nuestros subagentes, disfrazados de publicista sin talento, nos comentan que quienes le empezaron a recordar al alcalde cómo se la pasaron los torreonenses en los cuatro años de su gobierno fueron los usuarios de las inestables redes sociales, quienes de paso hicieron memoria de la promesa del exalcalde de crear para la ciudad la "mejor policía del norte" misma que a mitad del sexenio ya se encontraba totalmente infiltrada por el crimen organizado y protagonizando sendos enfrentamientos con miembros del Ejército y la Policía Federal; incluso los despiadados internautas le dijeron si quería ser alcalde otra vez para pelearse con el gobernador y parar las obras públicas. Por lo pronto es el segundo "destape" de los 457 que se esperan a la alcaldía de Torreón por el partido de la Cuarta Transformación, luego del anuncio del "hooligan fitness" Luis Fernando Salazar y excompañero panista de don José Ángel. El agarrón se pondrá más que bueno.

También en la "capirucha" del estado nos reportan el "autodestape" del senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina, quien a sus 74 años y en el marco de su Segundo Informe, ya dijo que bajo las siglas de Morena, buscará la alcaldía de Saltillo. El cliente consentido de la CFE invitó a la crema y nata de la 4T, empezando por el líder parlamentario en el senado, Ricardo Monreal, para que lo arroparan y así enviar un mensaje a sus compañeros morenistas en Coahuila de que el "power" lo tiene él. Ante los bajos bonos del partido en Coahuila, los priistas saltan de gusto, pues precisamente en Saltillo es donde el ahora "resucitado" Partido Revolucionario Institucional tiene más opciones de candidatos que ya están listos, tanto por la vía de la reelección como por la de la designación.

*********************

Nuestros subagentes, que en días recientes deambularon por los solitarios pasillos de la Universidad Autónoma de Coahuila en la "capirucha" del sarape, nos reportan que al rector de la máxima Casa de Estudios en la provincia, Salvador Hernández Vélez, en sus desenfrenados anhelos por reelegirse, no le importó "caravanear con sombrero ajeno" y prácticamente realizó un plantón en la Secretaría de Finanzas para que le dieran el "apoyo" por 222 millones que el gobernador Miguel Riquelme se comprometió a aportar para apoyar a los empleados en activo, así como jubilados y pensionados de la universidad que ya andaban angustiados porque no más no veían claro cuándo recibirían su aguinaldo. A decir de los subagentes, tan pronto fue confirmado el recurso y en vez de vigilar que se dispersara, sin perder tiempo, el oficioso rector se organizó una rueda de prensa para elogiarse ante los reflectores y atribuirse el mérito de que la universidad cumplió en tiempo y forma con esa y otras prestaciones laborales. Por lo que no faltó quien le recordara a don Chava que si así fuera de eficiente para vigilar el tema administrativo y de operación de la institución universitaria, no la traería de cabeza como hasta ahora.

*********************

Pese al intenso espíritu navideño que se cargan, nuestros subagentes, disfrazados de pistola radar sin calibrar, nos reportan que el caso del escolta que disparó contra elementos de Tránsito de Torreón porque osaron infraccionar a su patrón, un empresario de la construcción, allá por la autopista de carreras… Perdón, la Torreón-San Pedro, revivió recuerdos amargos de muchos ciudadanos que tuvieron la mala suerte de caer en las manos de los "muchachitos" que hasta hace poco comandó el amigo del alcalde Jorge Zermeño, Pedro Luis Bernal, quien por cierto todavía goza de las mieles de la sagrada nómina. Los subagentes admirados reconocieron la reacción inmediata del alcalde Zermeño y sus cercanos colaboradores, cuando aseguraron enérgicamente que "todo el peso de la ley" caería sobre los responsables de la agresión. No más que al cuarto pa las seis resultó que el agente agredido, en un caso que pudo tener un desenlace lamentable, terminó aceptando un acuerdo económico para retirar los cargos contra el empresario y su escolta, es decir, el Municipio siempre no dejará caer todo el peso de la ley. Lo cierto es que cada vez es más común ver ciudadanos con escoltas armados hasta los dientes, sin que ninguna autoridad, municipal, estatal o federal, pueda meter en cintura a esa vieja clase social conocida como los "guaruras", que hacen lo que quieren donde quieren. Y por cierto, ¿quién será el patrón del susodicho guarura? Seguramente alguien con bastantes influencias, pues nadie sabe, nadie supo…

*********************

Nuestros subagentes, que se quedaron vestidos y alborotados esperando a que la vacunación contra el fastidioso COVID-19 iniciara este martes en Coahuila y de última hora les dijeron que siempre no, sin explicación alguna, nos reportan que el casi secretario de Salud… Perdón, gobernador de la provincia, Miguel Riquelme, se quedó con la camisa arremangada y la bata blanca puesta, pues ya se veía como el primer coahuilense en recibir la anhelada vacuna, ya que él también la hizo de actor principal durante su propio simulacro de cómo se aplicaría el suero en la entidad. Luego de que el laboratorio saliera con su domingo siete con la logística para traer la vacuna, a don Miguel no le quedó otra que respirar, controlar su mecha corta y chutarse atento el monólogo presidencial de "la mañanera", a ver si le enviaban los ya tradicionales mensajes a través de los intrépidos reporteros a modo.

Pero nada, no hubo explicaciones de la 4T por el retraso de la vacuna… Eso sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio de la nueva secretaria de Educación, para distraer la atención de por qué no llegó la vacuna. Se espera que ahora sí no falle la logística y el Gobierno federal no vuelva a salir con sus gracias de suspender el proceso, pues está en riesgo la confianza de médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, que son a quienes se vacunará en primera instancia, y a los que se les movilizó inútilmente el pasado viernes 18 de diciembre para el simulacro, que al parecer nada más sirvió para la foto. En coordinación con la Sedena, el "góber" Riquelme mantiene listo el protocolo diseñado para la aplicación de las vacunas, en las sedes del Batallón de Infantería en Saltillo, el Hospital Militar en Torreón, el Batallón de Infantería de Frontera y el Regimiento de Piedras Negras. A decir de los subagentes, que todo lo oyen, la promesa es que hoy miércoles llega la vacuna a la provincia de Coahuila, así que crucemos los dedos; veremos y diremos.