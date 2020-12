Exigen justicia en caso de profesor de Oaxaca asesinado hace nueve años

Integrantes del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) protestaron este martes en Ciudad Administrativa para exigir justicia para Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, fundador de esta organización, asesinado hace nueve años, así también para demandar proyectos en apoyo a la producción ganadera, obras sociales, y ser considerados en los programas del gobierno federal.

La manifestación se realizó en el complejo de oficinas de diferentes dependencias del gobierno del estado, a partir de la cual exigían respuesta favorable a las demandas sociales de diferentes comunidades del distrito de Ejutla de Crespo.

Carmen Sánchez, coordinadora del FACMEO, aseguró que la demanda principal es la de justicia para que se esclarezca el asesinato de Rafael Rodríguez y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

"A nueve años de su artero asesinato no sabemos absolutamente nada. No hay ningún avance contundente por parte de la Fiscalía General de Justicia, no hay ninguna respuesta a esta demanda de justicia. Que sean castigados los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen. Es la demanda principal".

El profesor Rafael Rodríguez, fundador del FACMEO, fue asesinado el 24 de diciembre de 2011 en el municipio de Santa Lucía del Camino. El crimen ocurrió alrededor de las 3:30 horas de la mañana, cuando esperaba en un vehículo a su familia cerca de las oficinas de la organización, que había asistido a una fiesta de 15 años. En segundos, sujetos armados le dispararon a quemarropa.

Rodríguez Enríquez fue parte de la Coordinadora Democrática Magisterial y del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional. En 2002 fue acusado por el Estado mexicano de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), y fue arrestado junto con Isabel Almaraz Matías de San Agustín Loxicha, y con el estudiante universitario Pedro Castillo Aragón. Tras varios meses en la cárcel, los tres fueron liberados por falta de pruebas.

La coordinadora de FACMEO, Carmen Sánchez, agregó que la protesta en Ciudad Administrativa también es para exigir respuesta a sus demandas sociales para las comunidades y de las cuales no tienen ninguna respuesta favorable, a pesar de que desde enero de 2020 se entregó al gobierno de Oaxaca su pliego de demandas, enfatizó.

"Hasta ahorita no hemos recibido una respuesta satisfactoria, ha sido a cuenta gotas que nos han atendido, pero simplemente es eso, atención, no hay respuesta a las demandas de las comunidades.

Por eso hoy, de manera representativa, cuidando la cuestión de la salud, vinieron representantes de diferentes comunidades para que se abra una mesa [de diálogo], y que nos den una respuesta contundente", comentó.

Entre las principales demandas para las comunidades mencionaron la autorización de proyectos productivos para la producción ganadera, como la entrega de ganado bovino, vacuno y porcino; así como la construcción de baños ecológicos, y la exigencia de que los habitantes sean contemplados en los programas sociales del gobierno federal.

Algunas de las comunidades que participan en la protesta para exigir al gobierno respuesta a sus demandas son San Juan Lachigalla, San Luis Amatlán, Coatecas Altas, Santa María Zooquitlán y algunas localidades de Ejutla de Crespo.