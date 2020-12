Ocho películas de 2020 que dejaron mucho que desear

Con la llegada del fin de año es momento de evaluar lo que funcionó y lo que falló durante estos últimos 12 meses y en el cine, hay varios ejemplos; películas que decepcionaron, que quedaron muy lejos de ofrecer el entretenimiento que tan prometedor pintaba y que por eso, ahora quedarán en la pila de lo peor del año.

Capone

Con un gran elenco y un interesante punto de partida, los últimos días de uno de los gánsteres más conocidos de Estados Unidos, el proyecto tenía espacio para ser un drama biográfico relevante tanto de la vida del hombre como en el tema de la decadencia humana. Pero no trata ninguno de ellos.

The Rhythm Section

La propuesta parecía un cumplidor relato de acción y suspenso; no obstante, nunca cumple esto que promete. Trillada pero con potencial, una joven le sobrevive a su familia, muerta en un accidente de avión, que quiere vengarse de los responsables., al final es tan absurda como plana.

Love, wedding, repeat

Parte de una premisa absolutamente llamativa, una comedia romántica con personajes viviendo lo mismo una y otra vez, según la trama explora las diversas realidades que se desprenden de cada decisión que toman. Pese a eso, el relato es cansado, bobo, sin encanto ni risas, lo que se lamenta.

Greenland

Cinta de desastres naturales que funciona medianamente gracias a su mucha acción y lugares comunes que la hacen digerible, pero no ofrece nada nuevo, las situaciones suceden tan absurdamente que hartan y todo, de principio a fin, es tan poco creíble, que de plano da risa y pena.

Brahms: The Boy II

La cinta original no fue todo un éxito pero resultó bastante entretenida, a raíz de una historia sencilla pero bien construida y con suficientes giros. No había suficiente material para una secuela, pero lo intentaron; el problema es que se fueron por los clichés y el tratamiento convencional; y fracasó.

The Last Thing He Wanted

Nunca está claro si la cinta quiere ser un thriller político, un drama humano o un trabajo de acción y suspenso, pero al final no es ninguna de ellas. De esas historias aburridas casi todo el trayecto, que están tan confundidas en su narrativa que parece no tratan de nada; sólo terminarla es ya un sufrir.

You should have left

Planteada como un relato de suspenso y terror, que juega con conceptos sobre realidad, fantasía y demonios más internos que ‘fantasmales’, el cuadro sonaba bien, pero opta por ocurrencias muy absurdas y enredadas que parecen desperdiciar una premisa y actores que se merecían más.

Downhill

No es sólo un remake innecesario, pierde gran parte de la esencia de la original, un relato sobre relaciones humanas, para optar por una historia de drama con comedia que sucede sin más reflexión temática o tino cómico. Si la idea fuera original, sería aceptable, aunque no buena, pero no es así.