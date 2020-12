Dividen a Morena las candidaturas

En los últimos 11 días, la sede nacional de Morena ha sido el escenario de la designación de candidatos a las gubernaturas, pero también de las fracturas entre grupos tras acusaciones de imposiciones y encuestas "cuchareadas" en Nuevo León, Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas y Chihuahua.

En estos cinco procesos estatales bastó que uno de los aspirantes perdiera la encuesta para dar pie a los señalamientos e impugnaciones.

Mientras Layda Sansores, Víctor Castro y Marina del Pilar fueron elegidos sin reproches para Campeche, Baja California Sur y Baja California, respectivamente, el pasado 13 de diciembre comenzaron los roces entre aspirantes por la designación de Clara Luz Flores, por Nuevo León.

Incómodos por el abanderamiento de la exalcaldesa priista de Escobedo, los aspirantes Rafael Zarazúa y Fernando Ábrego exclamaron airadamente en las instalaciones su desacuerdo, mientras que Mario Fernández, pese a señalar reglas poco transparentes, aceptó la decisión.

"Nos dieron un resultado, de donde nunca nos dieron reglas y no soy comparsa ni cómplice de nadie a una imposición", dijo Rafael Zarazúa.

"No me siento contento, hay gente que salió del PRI, por eso el PRIMOR, eso es lo que duele. Al diablo con las coaliciones y al diablo con las encuestas", reprochó Ábrego.

Un día después, mientras a Lorena Cuéllar le alzaban la mano como la candidata de Tlaxcala, la también aspirante Sandra Domínguez Ángel acusó que le cerraron las puertas del partido.

"He estado aquí desde las once de la mañana, ignoro por qué no me dejan pasar, requiero una explicación, saber si hay aspirantes de categoría", dijo ese día en la sede morenista.

Dulce Silva, empresaria, y la senadora Ana Lilia Rivera ni siquiera asistieron a atestiguar la victoria de su compañera, aunque horas más tarde se pronunciaron en contra de la elección.

El sábado, David Monreal fue elegido como candidato en Zacatecas. Su compañero aspirante, y senador, José Narro Céspedes, reprochó la decisión de la dirigencia al acusar la injerencia de Ricardo Monreal en el proceso.

"Prácticamente es él el que ha hecho todo a favor de su hermano, nosotros no competimos contra David, competimos contra un apellido, David no representa lo que él ha hecho para Zacatecas, trae mucha carga negativa su participación. Esperamos que la dirigencia atienda el llamado al diálogo y a la construcción de un proyecto unitario en Zacatecas", señaló.

Otro desplante más fue el del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien apenas el domingo abandonó la sede morenista enojado, pues ganó la candidatura por Chihuahua el exsuperdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa.

"Pienso que debo impugnar esa encuesta cuchareada de Morena. ¿Ustedes qué opinan", escribió en sus redes sociales.

Además de los reclamos de políticos, el jueves, afuera de Chihuahua 216, en la Colonia Roma Norte, hubo una manifestación de simpatizantes del senador con licencia Félix Salgado Macedonio, quienes reprocharon un posible acuerdo para que el exsuperdelegado Pablo Amílcar fuera impuesto como candidato de Guerrero.