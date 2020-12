La narrativa de Xóchitl I. Olivera

La semilla de la escritura comienza por la lectura, es una idea que la escritora Xóchitl Iliana Olivera Lagunes tiene en claro y no duda en referirse a este ejercicio cuando recuerda sus inicios en la literatura.

Pero un punto importante aconteció cuando tenía 11 años de edad. Entonces cursaba la primaria, y una tarea le exigió la redacción de cuento. Xóchitl imaginó la historia y a partir de ahí las frases en su cuaderno no cesaron. "Me gustaba ver mi letra escrita y me gustaba imaginar".

Xóchitl Ileana Olivera nació hace 35 años en la alcaldía de Álvaro Obregón, en Ciudad de México. Su vida ha sido escrita en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. La naturalidad de su escritura se debe a un diario que llevaba consigo para desahogar las frustraciones de algunos conflictos familiares.

Cuando cursaba la preparatoria, su profesor Adán Cruz Bencomo empleaba las clases de literatura para leerles en voz alta a sus alumnos. Las letras de Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y Carlos Fuentes se apoderaban del aula. Xóchitl captó toda esa esencia literaria y se apropió de ella.

Después, Cruz encargó la tarea de redactar una autobiografía. Justamente allí, Xóchitl Iliana Olivera se percató de que tenía madera de escritora, pues su profesor le reconoció el talento. Así dio soltura a su pluma y comenzó a escribir historias, aunque profesionalmente ese aventuraría en el camino de la ingeniería.

Pero jamás dejó de abrazar la literatura y se refugió en las obras de Eusebio Ruvalcama y Emiliano Pérez Cruz. La formalidad literaria llegó a Xóchitl Iliana Olivera en 2016, con la publicación de su primera novela: Ojos de gato.

PREMIO JOSÉ REVUELTAS

Este año, el municipio de Durango, a través del Instituto Municipal de Arte y cultura (IMAC), y la editorial Tierra Adentro reconocieron la novela El cielo que no suelta la tarde, escrita por Xóchitl Iliana Olivera, como la acreedora al Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2020, galardón que se otorga a plumas mexicanas desde el año 2013.

En enero pasado, la escritora comenzó la redacción de esta obra. La historia aborda a un joven homosexual que se enamora de un hombre mayor. En este punto comienza el viaje del héroe, arquetipo que es propio de la literatura clásica.

Así, la mirada de este chico es un cúmulo de preguntas para la autora, donde se cuestiona que habrá detrás de ella, de esos ojos que contemplan el mundo.

"Fue un chispazo dentro de mi cabeza, que me disparó, que me abrió una grieta que se fue haciendo cada vez más grande en la oscuridad de mi cabeza. A partir de ahí fue ir pensando qué contiene esa mirada, qué está pasando dentro de su cabeza cuando lo ve. Yo no sé, pero tal vez él esté teniendo sensaciones corporales, tal vez está imaginado cosas".

El nombre de la obra refiere a los momentos en que el cielo cambia de color, cuando el sol baja y los colores cálidos comienzan a aparecer, pero el astro rey se resiste a desaparecer completamente.

"Para mí es como si el personaje principal, en ese momento en que el cielo no quería cambiar al siguiente color, él tampoco quería ceder al siguiente momento de su vida".