Alientan con música a niña de Nazareno

Fue hace un año cuando Daniel Perales, mejor conocido como D.E.O. (Moob Rules), fue contactado por una señora de Nazareno, Durango, lugar de donde él también es originario. La petición de la mujer fue que el artista visitara a su hija en el Hospital Infantil de Torreón, porque la pequeña quería conocerlo.

"Sí me conmovió el corazón, porque realmente como personas a veces no nos sentimos muy llenos con lo que hacemos. Y cuando empecé a hacer esto, de ir a visitarla, que miro sus reacciones, que empiezo a entender qué es lo que está pasando, la situación de la mamá, de ella, nosotros nos propusimos hacerle un evento en Nazareno".

Brithany Miranda Guerrero Dehuma es la niña de la que habla el rapero. La pequeña tiene ocho años de edad y desde hace tres y medio está diagnosticada con LLA (leucemia linfoblástica aguda). Por eso fue que las entradas de aquel encuentro musical en Nazareno le fueron destinadas.

Así, el artista narra que tras el lanzamiento de su último material discográfico, la familia de Miranda lo volvió a contactar y le compartió un video de la niña observando su nuevo proyecto. D.E.O. enseguida se preocupó, la pequeña había perdido totalmente el cabello y se veía más decaída. Era momento de hacer algo más.

"La miré muy para abajo. Y cuando hablo con mi novia, empezamos a platicar y le dije: '¿Sabes qué? Antes no nos iba tan bien y como quiera ahorita tenemos algo, y estaría chido regalarle algo a la niña'".

Pero la primera idea de apoyo no se gestó precisamente en una pieza musical, sino que D.E.O. habló con la mamá de Miranda y le preguntó cuál sería el regalo idóneo para la niña. La respuesta de la madre fue clara: una canción.

ESTOY VIVIENDO

Entonces, el artista urbano comenzó a construir el proyecto. Reunió a su equipo de trabajo, el cual incluye al productor Sparck y al videógrafo Hassan. Ya en el estudio de grabación, les presentó la idea y pusieron manos a la obra.

El resultado fue Estoy viviendo, una pieza musical de dos minutos con 46 segundos, cuyo discurso aborda el tiempo de la vida y cómo se pueden enfrentar los problemas que la existencia plantea. En la canción también participan las dos hijas de Sparck, quienes añaden las sonoridades que refieren a la infancia.

"Queremos motivar a la gente, en que por muy complicada que sea tu vida siempre hay una solución, o hay alguien peor que tú como para que te pases el tiempo lamentándote. Y esta niña es un claro ejemplo, porque a veces he tenido mis recaídas personales, ando mal, me siento desmotivado y llega ese punto donde me habla, o la niña me manda un video y miro que soy algo para ella, un ejemplo. No podemos ponernos en el plan de dejar todo, cuando hay gente que está siguiendo tus pasos y que a lo mejor eres ejemplo para ellos".

Lo siguiente fue la planeación del video musical. Por tal motivo, la madre de Miranda se organizó con otras madres que, como ella, llevan a sus hijos al Hospital Infantil para que reciban sus quimioterapias. El objetivo fue que todos los amigos de la pequeña Miranda aparecieran en la filmación.

D.E.O. comenta que estas escenas se hicieron respetando las medidas sanitarias como la sana distancia y el empleo de gel antibacterial. Además, contaron con el apoyo del personal del Hospital Infantil, donde también se rodaron algunas escenas.

"Mucha gente o artistas se empiezan a escudar, de que no pueden hacer las cosas por como está la pandemia, pero nosotros demostramos que sí, guardando distancia y con el gel antibacterial. Todo eso lo metimos en el video, para que vean que las cosas, aunque esté muy complicado, se pueden concretar".

El videoclip será publicado este próximo viernes 25 de diciembre en plataformas digitales como YouTube y busca crear conciencia en la sociedad lagunera.

"Nosotros como ciudadanos podemos ayudar a Miranda y a sus amigos quitándonos los complejos. Los niños ya están peleando con algo donde su vista, su cara, todo lo que es facial ha cambiado completamente. Hay gente que los mira, se sorprende y hacen ese tipo de cosas. Creo que si no puedes ayudar materialmente, sí puedes hacerlo de esa manera, hacerlos sentir que son iguales, que son parte de nosotros, que no son menos, que son ejemplo".