\'Santa Claus\' estrella su \'trineo\' en cables de luz y queda suspendido más de una hora

El accidente ocurrió en Río Linda, California, cuando un hombre se vistió de Papá Noel y voló una aeronave 'ultraligera' con el fin de arrojar bastones de caramelo a una comunidad cercana cuando terminó enrollado con unos cables de luz y permaneció colgando a 12 metros sobre el suelo por aproximadamente una hora.

Cuando el departamento de bomberos de Sacramento arribó a rescatarlo, cortaron el poder de los cables y dejaron sin luz a por lo menos 200 hogares mientras realizaban el rescate.

Afortunadamente, el hombre vestido de Santa no resultó herido y en un comunicado a través de redes sociales, el departamento de bomberos elogió las acciones del padre de la navidad por 'tratar de hacer algo bueno por la comunidad, algo que en 2020, creo que es algo que todos necesitamos'.

