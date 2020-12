¿Qué significa 5201314 dentro de las webs chinas?

Recientemente en la red ha tomado notoriedad la cifra '5201314', debido a que esta tiene un significado dentro de las webs chinas, pues a diferencia de las que conocemos en occidente, éstas suelen estar llenas de dígitos.

Si alguna vez se ha establecido algún tipo de contacto con usuarios, empresas o sitios chinos, seguramente nos ha llamado la atención que sus correos, nombres o direcciones web, las cuales están conformadas en su mayoría por números como '[email protected]', los cuales podríamos pensar que están colocados al azar, sin embargo, no es así.

Lo que sucede es que en China, les resulta más fácil utilizar los números arábigos que las letras latinas, por lo que suelen utilizar estos como un sistema de códigos con el que les es más sencillo comunicarse.

Cabe destacar que ellos utilizan el llamado sistema 'pinyin', que utiliza el alfabeto romano para deletrear las palabras en mandarín, como por ejemplo 'internet', que sería 'wangluo'.

Las cifras arábigas suelen tener significados propios entre la lengua china, por ejemplo '1' significa 'querer', 2 significa 'amor', 4 significa 'muerto' o 'mundo' o 'es', 5 significa 'yo', 7 significa 'esposa' o 'comer', 8 significa 'hacerse rico' o 'no' y 9 significa 'mucho tiempo' o 'alcohol', detalla un artículo del portal The New Republic.

Es así que la cifra '5201314' significa la oración 'Voy a amarte para siempre'.

Otros ejemplos son '687' que significa 'Lo siento' y '0748' sería 'ir a morir'.