Películas para bajarle a la ansiedad y el estrés

El cine es una ventana a muchos mundos que tienen de todo para ofrecer al espectador y afortunadamente entretenimiento y reflexión es parte de su ADN.

Siempre es importante evaluar los altos y los bajos de un año que termina, pero es también clave dejar ir todo lo negativo y sacar el estrés. Para relajarse, pasar un buen rato y disfrutar con historias de cine que dejan consigo una que otra buena lección de vida, aquí algunas sugerencias.

A Knight's Tale

Aventura, acción, comedia y romance en esta historia sobre un campesino que se hace pasar por caballero y en el camino encuentra su lugar en el mundo, no sin antes ganarse algún enemigo, el corazón de una dama, muchos buenos amigos y la oportunidad de probar su valía ante la Corte.

Love, Guaranteed

Comedia romántica de Netflix muy dentro de los estándares del género, pero que aunque predecible, es encantadora por la buena química en pantalla. La propuesta tiene su chispa y trata de un hombre que contrata a una abogada para demandar a una aplicación de citas, tras ‘fallarle’.

Step sisters

La cinta de Netflix es ordinaria en el general, pero con suficiente buena energía y mensajes que se agradecen sobre madurar, romper barreras y darle la espalda a los prejuicios, como para ser disfrutable. Trata de una joven ante el reto de entrenar a unas chicas para un concurso universitario.

Man up

De esas comedias románticas quizá no tan conocidas pero encantadoras, interesante no melosa, sobre un par de solitarios que se conocen por error, esperando a una cita a ciegas, y descubren que quizá son el uno para el otro, sin se arriesgan a una relación que no tenían planeada en mente.

Detective Pikachu

El mundo Pokémon saltó a la pantalla grande y en live action de una manera inesperada pero sorprendentemente bien librada. No hace falta ser fan de este universo para disfrutar la historia de un chico en busca de su padre desaparecido y la increíble alianza en su camino con Pikachu.

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Luke Hobbs se une al mercenario Deckard Shaw para buscar a un terrorista y así nace la pareja más dispareja e improbable en un spin-off de una franquicia exitosa que supo crecer, sorprender y seguir dando buena adrenalina a los fans de estas historias de acción, con un poco de comedia en medio.

Chick Fight

La idea es básica y sencilla pero bastante entretenida: una mujer sin mucho rumbo o poder de decisión, se une a un ‘club de la pelea’, que más que un espacio de sangre y violencia, es un lugar para descargar toda esa energía estresante acumulada. Entretenimiento simple pero bienvenido.