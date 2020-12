Profesor universitario asegura que no se baña desde 2015

El profesor de la reconocida Universidad de Yale, James Hamblin, asegura que dejó de bañarse desde hace cinco años y que se siente "perfectamente bien".

En entrevista con la BBC, cuenta que comenzó a dejar las duchas de manera paulatina a partir de 2015 y pasó de bañarse casi todos los días, a hacerlo esporádicamente, lo mismo que el uso del jabón, champú y desodorante.

Afirma que se deshace del sudor y la suciedad con lavados ‘cortos’: "Me enjuago cuando lo necesito o cuando lo deseo, solo con agua", cuenta.

Añade que preguntó a colegas y amigos cercanos sobe su olor, ‘para no molestar a nadie’, agregando que actualmente a su esposa incluso le gusta el olor que desprende.

Se iniciativa se basa en que no todos los gérmenes y los microbios son malos, pues ayudan a estabilizar los ecosistemas de la piel, aunque destaca la importancia de una higiene correcta, que incluye lavarse las manos con jabón y cepillarse los dientes. "Pasamos dos años completos de nuestras vidas bañándonos. ¿Cuánto de ese tiempo (y dinero y agua) es un desperdicio?", escribió en un artículo publicado en 2016.

Su investigación de cinco años se tradujo en el libro: Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less (Limpio: la nueva ciencia de la piel y la belleza de hacer menos), que publicó este año; además de otro título: You're Showering Too Much (Te estás duchando demasiado).