México analiza cerrar vuelos por nueva cepa de coronavirus en Reino Unido

El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido, luego de que las autoridades de aquel país informaron sobre una nueva cepa de coronavirus que se propaga rápidamente en aquel país.

El anuncio se produce luego de que varios países de Europa han tomado esa decisión.

Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Austria, Irlanda, Bulgaria y Portugal, entre otros, anunciaron restricciones a viajes del Reino Unido, después de que el sábado el primer ministro británico, Boris Johnson, informó que las compras y reuniones por la Navidad en el sur de Inglaterra deben cancelarse por la rápida propagación de infecciones adjudicadas a la nueva variante. Johnson de inmediato puso a esas regiones bajo una estricta "clasificación 4", obstaculizando los planes de Navidad para millones de personas.

¿Nueva cepa es más letal?

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, indicó no se ha encontrado que la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido "ocasione una enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal".

"No encontraron que esta variante esté ocasionando enfermedad más grave o esté ocasionando mayores signos de alarma, menos aún que sea más letal; es decir, que produzca más mortalidad. Dado que no provoca una enfermedad más grave, no provoca la consecuencia de la defunción en comparación con las variantes o con los virus previos que ya se tenían identificados", precisó.

Durante el informe técnico diario sobre Covid-19 en México, Alomía Zegarra explicó que, con base a los informes de las autoridades sanitarias de Reino Unido, la identificación y circulación de esta variante puede tener al menos entre dos o tres semanas.