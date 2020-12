Para Empezar

La confusión es creer que será en la cancha donde algún día se dirimirá la superioridad de la MLS sobre nuestra Liga MX. No, la Major League Soccer poco a poco nos va superando en todo, y el nivel futbolístico será una consecuencia y no será en un solo partido como el de ayer donde LAFC vence al América donde se definirá qué Liga es mejor. La MLS nos supera ya en organización, comercialización y en modelo de negocio, está sentando bases muy sólidas para su producto, cosa que en México cada vez que queremos mover, salen los dolientes de la tradición y cambiar radicalmente lo que ya no funciona cuesta mucho y a veces nos vamos para atrás o en el mejor de los casos nos estancamos.

En la MLS ya no caben los Fidel Kuri, los inversionistas misteriosos y mucho menos empresas endebles. Aquí en nuestra Liga MX nuestro actual campeón no pudo jugar en su estadio porque lo tiene en pleito legal, hágame el favor. En la MLS las finanzas de los equipos son transparentes, un fair play financiero total y obligatorio, en nuestra Liga MX no hay ningún control sobre las finanzas de los clubes, se puede aún con la mano en la cintura gastar más de lo que ingresas y usar a un club como ayuda fiscal para tu negocio principal. En lo administrativo no solo la MLS nos golea sino que aparte nos invita a imitarla, ellos nos darían cátedra para arreglar los problemas más urgentes de nuestra Liga MX qué pasan más por las oficinas que por las canchas. Esto ya lo entienden algunos de los dueños y directivos mexicanos pero batallan mucho para actuar, el ejemplo más claro es cuando desaparecieron el Ascenso MX, una liga quebrada que aparte era nido de nuevos dueños oscuros y recursos sospechosos, los rancios defensores de lo tradicional que nunca ha funcionado hicieron lo suyo y lograron establecer en la opinión pública que dichos cambios eran para dejar a la gente sin trabajo y un atentado a la justicia deportiva, verdaderas estupideces que no pudieron prevalecer porque simplemente se basaban en el aire, verbo barato engaña bobos, a la pobre Liga de Ascenso no la podía salvar nadie. La superioridad de la MLS no está en juego en la final de la Concachampions entre Tigres y LAFC, en nivel futbolístico, tradición y sabor pambolero aún les ganamos, sin embargo, eso no nos debe de tranquilizar ya que si nosotros seguimos en el mismo camino de cambios muy lentos y ellos se siguen perfeccionando, las patalizas que ya nos dan en lo administrativo se irán poco a poco trasladando al terreno de juego.