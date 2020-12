No otorgan aguinaldo a trabajadores del Cobaed

el siglo de torreón

Unos 750 empleados de confianza del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed) siguen sin recibir su aguinaldo que, por ley, se debe entregar antes del 20 de diciembre.

Trabajadores que solicitaron no publicar su nombre por temor al despido, denunciaron a El Siglo de Torreón que a los sindicalizados les liberaron su dinero el viernes, tras una protesta, pero a los de confianza no les han pagado nada, a diferencia de años anteriores en que les depositaban antes del 14 de diciembre.

Lamentaron que el propio gobierno haya incurrido en esta ilegalidad pese a que los trabajadores han tenido jornadas laborales de hasta 12 horas diarias, durante la pandemia.

"Yo ya contaba con ese dinero para pagar deudas porque la gente se confía de que trabajas en gobierno y tal día les vas a pagar y por otro lado no he podido comprar los regalos, yo estoy sola con mis hijos y no se qué les voy a decir porque comprar de último momento es muy riesgoso por las aglomeraciones y la pandemia", compartió una de las denunciantes.

Asimismo, cuestionaron que no se tenga el recurso para el pago ya que es algo que se debe presupuestar en el ejercicio fiscal.

TAMPOCO A LOS JUBILADOS

Los docentes jubilados del sector educativo tampoco tendrán en tiempo el bono que se les da cada año ya que los habían citado a partir del lunes 21 de diciembre pero la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) emitió un comunicado para avisar que "ante la situación de déficit económico", no se obtuvieron los recursos necesarios para el pago, por lo que se pospuso hasta nuevo aviso.

Incertidumbre

