La historia entre Altos Hornos de México y Alonso Ancira

Desde la privatización de Altos Hornos de México (AHMSA) en 1999, la siderúrgica y su polémico socio principal, Alonso Ancira Elizondo, han atravesado dificultades y en algunos casos escandalosos momentos que cambiaron indudablemente el rumbo y la historia de Monclova, de la minería y del acero.

Algunas de sus acciones, como la suspensión de pagos en un largo proceso judicial al declarar Ancira a AHMSA en bancarrota, llevaron al Gobierno a modificar las leyes en materia de quiebras por las connotaciones económicas y sociales que tuvieron en todo el país y el extranjero por el conflicto de Altos Hornos de México.

La industria metalúrgica fue fundada en 1942 por el norteamericano Harold R. Pape con el apoyo del Gobierno federal en el pueblo de Monclova, para aprovechar el agua del lugar y la cercanía geográfica de las minas de fierro de Coahuila y Chihuahua al poniente de esta pequeña población y de las de carbón mineral al norte.

El 19 de marzo de 1991 el Gobierno entregó al recién creado Grupo Acerero del Norte, encabezado por el empresario Ancira Elizondo, la siderúrgica monclovense, al ganar la licitación que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su venta durante el sexenio del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, por 145 mil millones de dólares.

Para llegar a esta licitación, el Gobierno adelgazó desde 1989 la excesivamente pesada nómina de la fundidora, que en la Planta Uno tenía 14 mil obreros sindicalizados y en la Planta Dos, también en Monclova, contaba con alrededor de otros siete mil, más unos cuatro mil de confianza. Estos números no incluyen a los trabajadores de las minas de fierro de La Perla en Chihuahua ni la de Hércules en el desierto de Coahuila, como tampoco las de carbón y plantas lavadoras del mineral en Sabinas, San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Palaú, Múzquiz, Barroterán, Progreso y Nava, en la región carbonífera.

Actualmente la Planta Uno tiene 4,200 obreros y la Dos suma 2,300 sindicalizados.

Desde la privatización de la industria monclovense, vendida al 20 por ciento de su valor real, según estimados de investigadores de la UNAM publicados en el libro "Altos Hornos de México, tras las huellas de la privatización" siempre se dijo que Ancira Elizondo y su principal socio, Xavier Autrey Maza (que continúa hasta hoy como vicepresidente del consejo del GAN), eran prestanombres de Carlos Salinas de Gortari.

Incluso se llegó a decir que la siderúrgica se la quedó María Cecilia Occelli al divorciarse del expresidente Salinas, y que la vendió a quienes ya aparecían en el papel como dueños legales.

1999: SE ACOGE AHMSA A LA LEY DE QUIEBRAS

Con Ancira Elizondo al frente de la nueva empresa controladora de AHMSA, el Grupo Acerero del Norte (GAN) conformó en ocho años un holding con filiales como Minera del Norte SA (Minosa), Compañía Mineral El Bazán SA de CV, AqWise -Wish technologies Ltd., Nacional de Acero SA de CV y Compañía Real del Monte y Pachuca SA de CV y otros más. Sin embargo no fue todo crecimiento y bonanza para la empresa de Monclova. En mayo de 1999, AHMSA arrastraba enormes pasivos y se acogió al beneficio de la suspensión de pagos contemplado en la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, que por hechos como este fue eliminada y se sustituyó por la Ley de Concursos Mercantiles.

La suspensión implementada por Ancira Elizondo para mantener funcionando la empresa afectó a más de tres mil acreedores, entre proveedores y bancos nacionales y extranjeros, 400 de los proveedores eran locales y muchos de estos desaparecieron ahogados por deudas y su incapacidad para pagarlas.

La acerera dejó de pagar la deuda pendiente (y adquirió nueva) durante 17 años, amparada por la ley, hasta que en 2016 llegó a su fin el proceso judicial y acordó la empresa pagar, sin intereses y no al valor actual, los adeudos atrasados por casi dos décadas.

2003: REACTIVA LAS MINAS DEL REY SALOMÓN EN ISRAEL

En 2003, durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quezada, la Secretaría de Hacienda le fincó responsabilidad fiscal a Alonso Ancira, quien fungía como director de la acerera, por presunta evasión de impuestos, por participar con licitaciones dudosas con Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la venta de carbón térmico para las carboeléctricas de Nava, Coahuila y por aparentemente manipular la deuda que tenía con el pago de cuotas de sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El magnate del acero huyó de México y se refugió en Israel, donde de manera circunstancial conoció unas minas de cobre abandonadas, y negoció con el Gobierno israelí para estudiarlas y en su caso explotarlas.

El Primer Ministro del país sionista, Simón Péres, le otorgó la concesión, de lo que resultaron ser las bíblicas "Minas del Rey Salomón", que logró reactivar y que actualmente son consideradas como la mayor reserva de cobre entre Europa y Asia.

El director de AHMSA, convertido en presidente del Consejo de Administración, regresó a México en 2013 después de librar su situación jurídica con Hacienda, y aun en suspensión de créditos consiguió financiamiento para lanzar el proyecto Fénix, una inversión de 850 millones de dólares para modernizar la siderúrgica y elevar un 40 por ciento más la producción de acero.

VENDE AGRONITROGENADOS A PEMEX

En 2014 realizó nuevas negociaciones con el Gobierno federal, al que le vendió a través de Pemex con Emilio Lozoya como director de la paraestatal, la empresa petroquímica inoperante Agronitrogenados, en 475 millones de dólares.

En 2016 el juez que lleva la causa del procedimiento de suspensión de pagos decretó la terminación de este beneficio que protegió a la siderúrgica de Alonso Ancira por 17 años. De la deuda inicial de 2,300 millones de dólares (la más grande contraída en el sector privado en esa época) subió a los 12 mil millones de dólares, de los que pagó solo una fracción.

En 2019, el mercado internacional del acero sufrió una contracción y el precio del metal comenzó a bajar; en mayo de ese año nuevamente Alonso salió del país, pero fue arrestado en Mallorca, España, por una orden de captura internacional solicitada por el Gobierno mexicano, por la venta de Agronitrogenados a un sobreprecio de 200 millones de dólares.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), extensión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de la siderúrgica y las cuentas personales de su polémico presidente del consejo de administración.

Al mismo tiempo, el precio del acero cayó aparatosamente y México entró además a una recesión económica enconada a causa de la pandemia de COVID-19, lo que agravó la ya precaria situación de AHMSA y su zona de influencia económica en Coahuila: las regiones Centro, Carbonífera y Norte.

A través de complejos procedimientos legales, la defensa jurídica del magnate (quien había adquirido años atrás la nacionalidad estadounidense) consiguió evitar su extradición por un año y siete meses.

Y cuando todo indicaba que sería regresado a México y procesado por actos de corrupción en la venta de Agronitrogenados, consiguió negociar la venta de sus acciones del GAN, el 55 por ciento del total de los títulos, a un consorcio de empresarios encabezados por el también magnate del acero y banquero Julio César Villarreal Guajardo, presidente de Grupo Villacero y de Banco Afirme.

En la negociación incluyó la reparación del daño al patrimonio federal por 200 millones de dólares que el Gobierno reclamó a Ancira por el presunto sobreprecio de Agronitrogenados.

De este modo Alonso Ancira Elizondo, nacido en 1956 en Ciudad de México, que obtuvo la nacionalidad méxico-americana y con 64 años de edad, consiguió disolver la acusación en su contra al dejar la deuda en manos de los nuevos dueños de AHMSA, amasó una cuantiosa fortuna durante su paso por la dirección y la presidencia de Altos Hornos de México y del Grupo Acerero del Norte, y obtuvo otra al vender las acciones del corporativo con lo que se retiró de la siderúrgica.

APOYO A LA SOCIEDAD

Por sentido de responsabilidad, por cuestiones políticas o quizá por asuntos personales o económicos, Alonso Ancira Elizondo siempre apoyó a través de Altos Hornos de México y sus filiales a los municipios de las regiones de su zona de influencia económica. Por años en la primera década del año 2000, cubrió parte de los salarios de la Policía Preventiva de Monclova; donó uniformes, calzado y equipo táctico para eficientar y profesionalizar a los elementos de Seguridad Pública.

A lo largo de casi dos décadas donó acero en diferentes presentaciones y otros materiales al ayuntamiento y a escuelas y universidades para fortalecer la infraestructura; creó el Patronato Pro Limpieza, que rentó una enorme extensión de tierras en Ciudad Frontera, donde creó un relleno sanitario para que los municipios de Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y Nadadores. Donó a esos municipios camiones recolectores y contenedores de basura.

Presidió varios patronatos de escuelas y de Organismos No Gubernamentales (ONG), que sostuvo con recursos de la acerera

Se hizo cargo varios años del zoológico municipal de Monclova, que el ayuntamiento le entregó en un momento de crisis. La metalúrgica se comprometió a remodelarlo y destinaba mensualmente 300 mil pesos tan sólo en la alimentación de los animales; invirtió varios millones de pesos en la restauración de los hábitat, pero los problemas financieros hicieron que regresara el parque al ayuntamiento.

Alonso Ancira continúa en España, en espera de ser extraditado a México, donde será puesto en libertad al desaparecer la acusación en su contra. Su fortuna personal se desconoce, aunque se sabe que es propietario de la mina de cobre de Israel, posee hoteles y otros negocios ajenos a AHMSA y al Grupo Acerero del Norte.

ALONSO ANCIRA ELIZONDO

El empresario nació el 3 de enero de 1952 en Ciudad de México; estudió Derecho en la Universidad Anáhuac y recibió un doctorado Honoris Causa por la University of the Incarnated Word de San Antonio, Texas y por la Texas A&M University, también de San Antonio. Fue tres veces presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), y presidente del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y apareció en el número 16 del ranking de los líderes mexicanos.