Calculan que al menos 32 millones se han infectado de COVID-19 en México

La Secretaría de Salud en México es verdaderamente un ente ambivalente, como el dios griego Jano, con sus dos caras. Desde el principio, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha reportado cifras de contagios y decesos por COVID-19 que han sido criticadas por ser parciales y por alimentar una narrativa maquillada de la epidemia en curso. Sin embargo, hay también funcionarios en el sistema de salud público que sin hacer ruido han continuado haciendo su trabajo, al margen de las conferencias diarias vespertinas, y cuyos resultados reflejan mucho mejor la realidad que vive el país.

Es el caso de la "Encuesta Nacional de Salud Pública", realizada cada año por el Instituto Nacional de Salud Pública y cuyos resultados preliminares para 2020 se acaban de dar a conocer (Ensanut COVID-19). Para la encuesta se entrevistó a 9,400 personas de agosto a noviembre de este año y se les tomó una muestra de sangre para hacer una prueba de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2.

Extrapolando los resultados de las primeras 7,098 muestras se desprende que 25% de los mexicanos ya se ha infectado con el virus, lo que representa alrededor de 32 millones de personas en todo el país. El 70% de ellas ni se percató del contagio, ya que no presentaron síntomas. Pero hay que recordar que personas que no exhiben síntomas pueden también transmitir el virus. Esta estimación estadística, respaldada con pruebas de laboratorio, confirma que México no es la gran excepción a nivel mundial respecto al índice de mortalidad por COVID-19. En diversos estudios se han comparado los índices de mortalidad en muchos países y aparentemente el 1% de mortalidad refleja bien la realidad mundial, es decir, de cada mil contagiados por COVID-19, 10 personas fallecen. En el caso de México, el exceso de mortalidad con respecto a 2019 sería de unas 250 mil personas hasta fines de noviembre, así que la tasa efectiva de mortalidad sería de alrededor de 0.7%, es decir, de cada mil infectados fallecen siete.

Si se quiere combatir una epidemia hay que contar con información certera y con estimaciones estadísticas basadas en datos sólidos. En México se aplican muy pocas pruebas y por eso incluso personas que fallecen no son clasificadas como decesos causados por COVID-19, aunque el acta de defunción contenga todos los síntomas de la enfermedad. Se ha mandado a los enfermos a sus casas sin una prueba, y si fallecen ahí o apenas habiendo regresado al hospital, no cuentan para la estadística de todos los días.

Recordemos que seis exsecretarios de Salud de México hicieron 14 recomendaciones urgentes en su escrito "La Gestión de la Pandemia en México", publicado en septiembre pasado.

La tercera recomendación era: "Es preciso ejecutar una campaña nacional de pruebas … todo lo amplia que nos sea posible para alcanzar un nivel de representatividad suficiente y conocer el movimiento real que el nuevo coronavirus ha desplegado en la sociedad mexicana". Es decir, exactamente lo que estaba haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública sin que esa información se hubiera difundido. Pero, López-Gatell calificó la propuesta que hacían de una confinación de ocho semanas, como se ha hecho en otros países, de ser una "fórmula mágica" que deberían "patentar". Los acusó de tener vinculaciones con partidos políticos y desestimó las propuestas, ridiculizándolas.

Sin embargo, instituciones como el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) junto con el INEGI han publicado tablas de exceso de decesos en 2020 en México, comparando contra los decesos en el mismo lapso en 2019. Estos datos indican que, en 2020 hasta principios de noviembre, 217 mil personas habían fallecido adicionalmente a las esperadas bajo condiciones normales. Esos datos, sin embargo, están aún incompletos ya que varios estados de la República no han entregado toda su información. Utilizando una aproximación estadística se puede inferir que el exceso de fallecimientos hasta el primero de diciembre ya era de 250 mil personas, lo que se reconocerá cuando todos los datos estén completos.

En una comparación de datos, en el país había hasta finales de noviembre un millón 122 mil contagiados y 106 mil decesos por COVID-19, según las cifras del subsecretario de Salud.

Pero a través de datos basados en pruebas, actas y estadísticas, a finales de noviembre se contabilizaron 32 millones de contagiados y un exceso de 250 mil muertos respecto a 2019.

Sin embargo, la epidemia se atravesó en el peor momento posible, cuando ya la economía mexicana había dejado de crecer, lo que provocó una gestión más política que técnica de la crisis de salud.

Se estima que actualmente entre el 25 y el 30 por ciento de la población nacional ya se contagió.