Fan de Elon Musk invierte 10 mil dólares en Tesla y se vuelve millonario

Las acciones de la compañía crecieron en un 813% en menos de un año, finalizando el 2019 en 1,600 pesos por acción, cuando hoy tienen un valor de 13,020 pesos.

El incremento del valor neto de su empresa, llevó a Musk al tope de la lista de los hombres más ricos de todo el mundo, gracias también a su incursión en el espacio con Space X.

Aunque su nombre es el principal que aparece en los artículos sobre su riqueza, los inversionistas 'amateur' también han reflejado varios 'ceros' en sus cuentas bancarias.

Tal es el caso de Brandon Smith, un estadounidense de 32 años de edad, seguidor de Elon Musk y programador de video.

Al ver un video en YouTube sobre las inversiones y blogs sobre las acciones de Tesla, Smith decidió invertir 10 mil dólares en la compañía, sin saber que en el 2020 sus ganancias rebasaría el millón.

This 32-year-old put everything he had in Tesla and became a millionaire. Meet Brandon Smith https://t.co/W4KZowyv8W pic.twitter.com/UVXOChtXft