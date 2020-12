A propósito del candente tema electoral, nuestros subagentes, vestidos de Santa sin chamba por la gracia de la fastidiosa pandemia, nos reportan que el que le ha metido todo el acelerador, luego de ser ungido por el Dedo Divino, léase "recibir el humo blanco" a su favor para la candidatura a la alcaldía de Torreón, es el coordinador del Subcomité Regional de La Laguna, Román Alberto Cepeda González. Y es que, según los intrigosos subagentes, para la primera semana de enero don Román prepara su renuncia a la Secretaría del Trabajo, donde nadie sabe qué hacía, pero, bueno, se sabe que ahí cobraba. Al "mini bien peinado" parece que se le están alineando los astros, ya que, según los resultados de tres casas encuestadoras, de esas que cobran caro sus servicios, confirmaron una alentadora tendencia para el resucitado Partido Revolucionario Institucional, al que todos daban por muerto, pero que realmente sus presidentes municipales y estatales traían de parranda.

Por lo pronto, Román Alberto anda muy activo haciendo "amarres" con los principales operadores de Torreón, lo que nunca... Se le ha visto en eventos con empresarios, con asociaciones de colonos y muy al pendiente del comportamiento de la pandemia, justo en las semanas cruciales de mayor riesgo de contagios, por la temporada navideña; el suspirante anda que no se cambia por nada luego de saber que su nombre por lo menos aparecerá en las boletas electorales del 2021.

A quien al parecer las cosas no le resultarán fáciles es al atlético ex "hooligan" panista convertido a Morena, Luis Fernando Salazar, quien ahora, con la bandera del apaleado partido de moda, pidió licencia como diputado federal, y anunció que también sueña con su nombre en las boletas electorales del próximo año compitiendo por la alcaldía de Torreón. A decir de los subagentes, don Luis Fernando se estaría jugando su última carta, pues ya no habrá ningún partido adonde correr si, como palomita, truena en el proceso electoral del próximo mes de junio, con todo y su amistad con el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Los que sí no esperaron ni siquiera a la encuesta que hará su partido entre los 200 aspirantes que esperan la candidatura en Torreón fueron sus críticos, que pa pronto reaccionaron en las inestables redes sociales preguntándole qué hizo en beneficio de Coahuila cuando fue senador, aparte de dormirse en las sesiones. También saltaron quienes le preguntaron si como diputado federal trabajó por algún beneficio concreto para la ciudad. Lo que sí tendrá harto complicado el suspirante es la defensa del rasurado presupuesto que aprobó, y que con los miles de millones de pesos que dejarán de recibir Estados y Municipios será un reclamo permanente el próximo año cuando se sientan los estragos, bajo la excusa de tener dinero para comprar la vacuna contra el COVID. Como sea, ya empieza a subir la temperatura del caldero político, así como el tuétano, que le da sabor al caldo.

Y quienes saltaron de júbilo y hasta confeti andaban echando por todos lados son los priistas, aunque no por la temporada navideña o las fiestas de fin de año, sino por las declaraciones del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien pese a que recientemente aseguró su interés por solicitar licencia para buscar la candidatura a una diputación federal por la vía fácil… Perdón, plurinominal, luego de que el Tribunal Electoral de Coahuila dio luz verde a la reelección de los alcaldes en la provincia, no descartó la posibilidad de figurar nuevamente como candidato a presidente municipal por lo que queda del Partido Acción Nacional, si es que su partido se lo pide. A decir de los subagentes, la noticia les cayó como música en los oídos a los resucitados militantes del tricolor, que aseguran que una cosa es que Zermeño vuelva a competir y otra muy diferente que gane, pues con el desgaste en el ejercicio del poder vendría el cobro de facturas por parte de varios sectores de la población. Además, esto implicaría un encontronazo con el "ungido" por los señores del Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, quien, según los resultados de las encuestas de medición a las que recurren los partidos, es el más fuerte perfil blanquiazul.

Nuestros subagentes, disfrazados de pan de pulque con cajeta y nuez, nos reportan desde la "capirucha" del estado, que el góber rijoso, epidemiólogo y ya casi secretario de Salud en la provincia, Miguel Riquelme, luego de la distinción para que Coahuila sea uno de los primeros nodos del país en el inicio del Plan Nacional de Vacunación contra el funesto COVID-19, que permitirá inmunizar al valiente personal de salud, anda taloneando que el beneficio de la vacuna se extienda a los maestros y maestras coahuilenses para que puedan regresar a las anheladas clases presenciales sin riesgo, cosa que está por verse, pues cómo le hacemos, dicen los maldicientes, para vacunar a por lo menos 90 millones de mexicanos para que se acabe el bicho, un año si nos va bien. Si bien no hay fecha aún para que los padres de familia por fin puedan respirar… Digo, reiniciar las clases presenciales, la vacuna sería un buen comienzo y pondría algo de luz al final del túnel en esta nueva normalidad en la que los retos en el uso de la tecnología no tienen marcha atrás. Por otra parte, los chismosos subagentes, a los que no los asusta el frío, reportan que además de estar atento a la llegada de las dosis del inmunizante, que llegarán a Coahuila el lunes 21 vía Monterrey para distribuirse en las sedes de vacunación, el inquilino del Palacio Rosa junto con la Sedena definió la estrategia para que este trascendente proceso, que pondrá a la entidad en el plano nacional y susceptible a la envidia de uno que otro gobernador de la alianza, se realice con una logística integral, sobre todo si se toma en cuenta que no existe un manual de procedimientos, así que tendrá que postergar la apertura de regalos y supervisar el proceso.

Los que se quedaron con el ojo cuadrado luego de que el Simas Torreón le diera una desconocida a uno de los priistas en la congeladora José Gánem, a quien le cortaron el agua por falta de pago, fueron sus propios compañeros del tricolor, que aún no se explican cómo don Pepe se puso a contarle las rayas al tigre en los inicios de un proceso electoral como el que se avecina. Nuestros subagentes, disfrazados de tubería rota, nos reportan que los muchachos del Simas acudieron a la residencia de Gánem y le cortaron el servicio de agua, luego de que hace casi un año le detectaron y cancelaron una toma clandestina de dos pulgadas con la que regaba sus jardines y llenaba su alberca. Lo que más llamó la atención de los subagentes fueron dos cosas: la primera, que todo indica que quienes empezaron a ponerle dedo a Gánem fueron varios priistas a los que nos les agrada mucho el comportamiento del extitular de Prevención Social del Delito en tiempos del hoy diputado Eduardo Olmos; y la otra, que fuera la propia directora del Centro de Justicia para la Mujer en La Laguna, Martha Rodríguez, esposa de don Pepe, la que abordara al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, en un evento público para solicitarle que le ayudara con la reconexión del servicio, solo que saltaron varios inconformes que le increparon a Zermeño que no podían ayudar a Gánem luego de que este había acudido a las oficinas de Simas con sus escoltas a agredir a los funcionarios.