Va 79 % de San Lázaro por la reelección en 2021

En la Cámara de Diputados ya han firmado su carta de intención para buscar la reelección, al menos, 396 legisladores de los 500 que integran el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que equivale a 79%.

De acuerdo con los coordinadores de las fracciones parlamentarias, la gran mayoría de sus integrantes ya firmaron su carta de intención, que es un requisito que solicitan el Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados y sus partidos para poder buscar la reelección.

Esta carta de intención debe ser entregada, a más tardar, a las 23:59 horas del 22 de diciembre a la Comisión de Prerrogativas del INE, a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a las dirigencias nacionales de sus partidos políticos.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que de los 252 diputados de su bancada, 200 ya han firmado su carta de intención de ir por la reelección. De los 77 legisladores del PAN, 58 ya notificaron que competirán de nuevo, y de los 48 del PRI, se conoce la intención de que, al menos, 35 sí lo harán.

Asimismo, de los 46 diputados del PT, 41 están analizando ir por la elección consecutiva; de los 27 legisladores de MC, 23 sí estarían participando en este proceso; asimismo, de los 24 del PES, 22 tienen intenciones.

Incluso, de los 12 legisladores del PRD, al menos ocho sí van por la reelección; y de los 11 diputados del Partido Verde Ecologista, nueve analizan mantenerse en la Cámara de Diputados para la 65 Legislatura.

El hecho de firmar y presentar esta carta de intención no los convierte en automático en los candidatos de sus institutos políticos para las elecciones federales de 2021, pues todavía les falta pasar el filtro que establece cada uno de sus partidos.

Muchos de los diputados federales que han presentado su carta de intención lo han hecho para estar en condiciones de ser elegibles por si sus partidos políticos los requieren para la siguiente contienda, pero si deciden no competir, no pasa nada, pues no hay ninguna sanción por iniciar este procedimiento.