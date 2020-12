Agradecen apoyo de Fuerzas Armadas durante inundaciones en Tabasco y Chiapas

Los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López Hernández y de Chiapas, Rutilio Escandon Cadena, agradecieron a las Fuerzas Armadas de México el apoyo brindado a la población durante las pasadas inundaciones y poniéndolas a salvo.

Durante su intervención en el informe que recibió el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por parte de las diferentes dependencias sobre la ayuda que están entregando a los damnificados, el mandatario chiapaneco, Rutilio Escandon, aseguró que la atención a los afectados por parte de la administración federal ha llegado a los que más la necesitan y ahora vendrá la etapa de la reconstrucción.

"Quiero destacar, señor Presidente, el trabajo muy sensible de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de las policías, de la Guardia Nacional, de todas las policías federales, estatales, municipales, que no obstante no paraba de llover, ellos estaban bajo el agua, en el lodo, salvando vidas llevando a los refugios e incluso en brazos, bajo el agua, los adultos mayores, los niños, las personas con alguna discapacidad", indicó.

Dijo que en Chiapas las viviendas afectadas fueron 26 mil 280 de las cuales el apoyo está fluyendo desde hace dos días.

El gobernador de Tabasco, también se sumó al agradecimiento a las Fuerzas Armadas, por la ayuda brindada en la emergencia meteorológica que dejó más de 200 mil casas dañadas.

"Agradezco a la Secretaría de la Defensa y de la Marina que aplicaron el Plan Marina y el plan DNIII y hasta la fecha continúan apoyando a los tabasqueños. Su apoyo es invaluable para rescatar, para salvar vidas y para proteger a los tabasqueños", apuntó.