Hombres aprovechan heladas y esquían sobre las calles nevadas en Nueva York

Un grupo de hombres jóvenes aprovecharon que las calles estaban cubiertas de nieve y esquiaron sobre la calle con ayuda de un automóvil.

El suceso fue grabado en Manhattan, Nueva York, cuando Jordan Goldstein, de 28 años, y otros tres amigos ataron una cuerda de remolque a un automóvil y se pusieron a esquiar sobre el asfalto congelado a lo largo de unas cuantas calles.

Goldstein declaró que el auto avanzó a una velocidad de 48 km/h y que él sus amigos se turnaron para poder esquiar sobre las calles vacías. El atrevido atleta también declaró que su actividad fue un tanto arriesgada porque dijo que se tiene que tener fuerza en los brazos y piernas para poder esquiar sobre el asfalto, además de que la fricción de los esquís con el piso provocó que salieran chispas.

El joven neoyorquino concluyó diciendo que él no cree que no infringieron ninguna ley por esquiar sobre las calles, pero admitió que no respetaron los semáforos rojos, publicó el portal Daily Mail.

