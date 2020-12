Novio ocultó su diagnóstico de COVID para no cancelar su boda

El caso de un novio que celebró su boda a pesar de estar contagiado de COVID-19 es una historia que está generando indignación. Fue contada por la fotógrafa de bodas contratado para el evento y quien prefirió permanecer en el anonimato, recoge Yahoo Life.

Su recuento de los hechos fue inicialmente publicado en Texas Monthly. Según dice, el novio padecía coronavirus, pero ni él ni su familia directa se molestaron en informar a la mayoría de los presentes al evento, entre ellos invitados, pero también otros servicios, como su caso, fotógrafa oficial de la boda.

Añade que además, no se tomaron medidas de precaución necesarias para evitar infecciones y no sólo no había distanciamiento social, sino que nadie usaba cubrebocas, incluyendo al novio, que sabía que estaba enfermo.

“No te preocupes, no tiene síntomas. Él está bien”, dice la fotógrafa que le confesó la novia respecto al diagnóstico del enfermo.

Ella expresó su preocupación dado que es asmática y madre de tres niños. Sin recibir respuesta, decidió abandonar la fiesta antes de que terminara, lo que no sentó bien entre los recién casados.

“Una dama de honor dijo: Soy maestra, tengo catorce estudiantes. Si estoy dispuesta a arriesgarme, ¿por qué no lo estás tú?”, cuenta la fotógrafa.