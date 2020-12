El arte del pirograbado

Un cuadro de madera retrata a un alquimista en su laboratorio. Frascos e instrumentos de química medieval invaden la escena, mientras el protagonista intenta seguir las instrucciones de un libro antiguo.

Esta obra fue realizada por el artista y artesano lagunero Luis Manuel Lee Floriuk, quien es maestro del pirograbado y conoce con detalle el arte de tatuar la madera.

Don Luis recuerda que de pequeño, adoptó la afición que algunos de sus familiares tenían por el dibujo. Desde que cursaba la primaria, se aventuró con papel, lápiz y colores, a extraviarse entre los trazos para después encontrarse a sí mismo a través del arte.

"Me gustaba dibujar cualquier cosa, el chiste era estar dibujando".

Aunque Luis Manuel Lee Floriuk no cursó estudios profesionales de dibujo, sí tomó cursos en la antigua Casa de la Cultura que se encontraba en la avenida Morelos y también en la que se situaba sobre el bulevar Constitución.

"El pirograbado es con madera. La madera se me hace un material muy noble con la cual siempre traté de hacer algo más, siempre me gustó a hacer ese tipo de trabajos. En madera porque el pirograbado se presta más para eso, aunque que sé que se puede hacer en muchos materiales, no nada más en madera".

Antes de jubilarse, don Luis trabajó 35 años como velador en una universidad. En esas noches solitarias, mataba el tiempo valiéndose de su creatividad.

"Me llevaba al trabajo, como sé que tenía que estar toda la noche allí, me llevaba mis cosas para trabajar ahí también. Entonces, no sentía yo que me estaba matando de más, porque sabía que tenía que estar despierto, estar cuidando y al mismo tiempo estar haciendo algo que también me gustaba".

Durante la velada, don Luis recortaba, dibujaba y pegaba pedazos de madera. Así eran sus noches de velador, al tiempo que su mirada de halcón se dedicaba a cuidar las instalaciones de la escuela.

Y es que para realizar un pirograbado se requiere un pedazo de madera "que no tenga tantas venas", así como un pirógrafo, el cual quema la madera a manera de lápiz.

Mientras sostiene el cuadro del alquimista, el artista menciona que tardó aproximadamente dos meses en realizarlo. Don Luis comenzaba con unos trazos sobre el material y sobre ellos dibujaba. "Me gustaba que el dibujo estuviera cargado de cosas".

Mostrando su interés por la alquimia, relata que esta práctica siempre llamó la atención.

Otro cuadro que se encuentra en su domicilio representa las tres etapas de la vida, a través del rostro de tres mujeres: una niña, una madre y una anciana.

"Este tiene como nombre las tres edades. Lo hice pensando en las personas que tienen su abuela, su madre y su hija".

Para el artista, la obra aborda el principio, la plenitud y el fin del ser humano.

Don Luis también tiene piezas donde ha recortado y pegado retazos de madera, como si se tratase de un rompecabezas.

Sin embargo, al debilitarse su vista, tuvo que abandonar el pirograbado y dedicarse a la confección de otro tipo de artesanías.

"En mi rutina diaria, de repente estoy trabajando sobre algunas cosas del encierro que estamos pasando"

Así, Don Luis decora botellas, madera, recicla materiales y emplea semillas de nueces, mamey y otras frutas para confeccionar insectos. Dice que si bien tiene un estudio, suele encerrarse en la cocina, pues es el sitio donde se dispone a trabajar.

"Son cosas que uno mismo tiene en la mente y las realiza (...) es con el afán de estar experimentando con otros materiales".