Avalan Amnistía en Edomex

El Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos la Ley de Amnistía que permitirá otorgar la libertad a personas que cometieron un delito no grave y fueron sentenciadas o acusadas, entre ellas mujeres, indígenas, adultos mayores o en condición de pobreza. El congresista morenista, Max Correa, estimó que la ley beneficiará a aproximadamente 5 mil reclusos, con lo que se despresurizarán las cárceles mexiquenses que están sobrepobladas con más de 30 mil internos.

Con el voto en contra de la bancada del PAN se avaló el dictamen que concederá el perdón a las personas que estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia por los delitos de aborto, robo simple y sin violencia cuando el monto de lo hurtado no supere 400 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Además, contempla también a los acusados de robo con violencia que sean delincuentes primarios, no hayan causado la muerte o lesiones a las víctimas, ni se haya empleado un arma de fuego. Cuando el monto de lo robado no exceda 90 UMAs o que pague el monto de la reparación del daño.

El robo de vehículo, mercancía, transporte público de pasajeros, transporte de carga, hurto a casa habitación, a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, en cualquiera de sus modalidades y robo equiparado, fueron excluidos del beneficio. La ley también incluye a las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad o la de sus descendientes. Personas mayores de 65 años que padezcan una enfermedad terminal o crónica degenerativa grave o hayan sido sentenciadas o acusadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad.

La Ley de Amnistía pretende beneficiar a los grupos más vulnerables y a las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos y a un indebido proceso judicial, expuso Correa Hernández. Aquellos que hayan cometido delitos contra la salud en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, o hayan sido obligados por grupos de la delincuencia serán incluidos en el beneficio de ley.