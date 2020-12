¿Lo peor está por venir?

Los pronósticos sobre COVID no son alentadores, una doctora en la Ciudad de México dijo hace unos días: "lo peor está por llegar, y desafortunadamente, nos va a agarrar muy cansados" (El Financiero, 4/12/2020). Al mismo tiempo, en estos días se empieza a ver la salvación en las campañas de vacunación que están en camino. Ahora, cuando estamos cerca de terminar este trágico 2020 nos preguntamos: ¿qué han hecho los países que han tenido éxito en el control de la COVID-19, y qué han hecho mal los países en donde se ha descontrolado la enfermedad?

En esta temporada hay un crecimiento de casos en diversas regiones, rebrotes en Europa, agravamiento en Estados Unidos y, en México, incrementos de casos y más muertes. En Asia Pacífico el panorama sigue bajo control. La próxima llegada de las vacunas será muy desigual entre los países. México atraviesa por una fase grave y ya han informado que estaremos todo 2021 y una parte del 2022 para completar una vacunación masiva.

Hay diferentes experiencias en el manejo de la pandemia, como lo señaló John Keane en una mesa de la pasada FIL sobre "Gobernar en la pandemia". Está el caso de China, origen del virus, que mediante una serie de medidas verticales muy estrictas logró contener la enfermedad y reactivar su economía. Luego vienen los países democráticos que han tenido experiencias negativas, como Francia y España, en donde ha habido dos ciclos de contagio y aplicación de medidas restrictivas. Recientemente la canciller alemana, Ángela Merkel, estableció un límite: "pagar un precio diario de 590 muertos (…) no es aceptable". Además están los países en donde se ha disparado el contagio y las muertes, con liderazgos negacionistas que prefirieron salvar la economía antes que establecer restricciones verticales como EU y Brasil. Pero hay otros casos exitosos de países democráticos que han puesto en práctica medidas preventivas como Corea del Sur, Taiwán, Nueva Zelanda o Uruguay, que han controlado la pandemia porque han seguido las indicaciones de los especialistas, cuentan con un alto nivel de confianza de la sociedad en el gobierno y han aplicado apoyos económicos universales.

¿Cómo andamos en nuestro país? El índice de Resiliencia COVID de Bloomberg ubica a México en el último lugar de un total de 53 países, como el peor país para pasar el COVID (El Financiero, 24/11/2020). Además, la OMS le hizo un llamado al país de que se tomara en serio la pandemia. México es un rompecabezas difícil de armar: la política frente a la pandemia no ha estado clara, las medidas de contención fueron ambiguas, como el uso del cubrebocas y la no aplicación de pruebas masivas. En cambio, se hizo un esfuerzo considerable para una reconversión hospitalaria. AMLO alargó lo más que pudo el confinamiento y se ha resistido, de forma absurda, a usar cubrebocas. López-Gatell, vocero de la pandemia, no ha tenido una posición clara sobre cubrebocas y las pruebas masivas. La respuesta económica y social de la 4T ante la pandemia resulta cuestionable. AMLO dijo el 1 de diciembre, que 70% de los hogares reciben algún tipo de ayuda del gobierno, sin embargo, no se quiso hacer una ayuda universal para tener un confinamiento generalizado y conservar el empleo. El Coneval anuncia que hay un incremento de la pobreza laboral que pasó del 35.7% a 44.5% . Este organismo calcula que habrá unos diez millones más de mexicanos en pobreza. La encuesta del Inegi sobre Impacto Generado por COVID-19, establece que de los 1.8 millones de negocios, 1.2 millones están en peligro de cierre. (El Universal, 3/12/2020). AMLO ha dicho que no se endeudaría, ni habría apoyos a empresas

Así, mientras llega la vacuna a la mayoría de la población, la Ciudad de México ya se encuentra en estado de emergencia, por eso, quizá sea cierto que "lo peor está por venir"…

Twitter: @AzizNassif