Denuncia Foro de Abogados robo a paisanos por policías de Monclova

El Foro de Abogados denunció que elementos de la policía municipal de Monclova se dedican a extorsionar paisanos que cruzan por esa ciudad hacia sus ciudades de origen.

Miguel Ángel Reyna Adam, vocero del organismo de profesionales del derecho, indicó que son elementos de la Policía Preventiva Municipal de Monclova quienes se dedican de manera sistemática a detener vehículos con placas estadounidenses, para exigirles dinero a cambio de dejarlos continuar su viaje.

El abogado indicó que los afectados van de paso y no pueden ni saben cómo presentar una denuncia y no le darían continuidad, pues no seguirán en Monclova.

