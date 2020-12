Carta de niña a Santa Claus, en que admite que se portó mal, se hace viral

La carta a Santa Claus de una niña de 9 años, en que admite que se portó mal y aún así pide varios regalos, entre ellos varios animales exóticos, se ha hecho viral en redes sociales.

La divertida carta fue compartida en Twitter por el hermano mayor de la niña. "Todos, miren esta carta que mi hermanita de 9 años le escribió a Santa", escribió este joven, adjuntando imagen del texto.

La pequeña que vive en Essex, Reino Unido, solicita 12 regalos de Navidad, recoge el New York Post. "Querido Papá Noel, espero que hayas tenido un año maravilloso y te hayas sentido bien. Mi año ha sido todo lo contrario. Me he esforzado por ser buena, pero fracasé estrepitosamente. Seré honesta, merezco carbón, pero por favor, me encantaría tener un regalo. De hecho, más de uno. Aquí hay una lista", lee la carta.

La niña entonces señala todas las cosas que le gustaría recibir de regalos, incluyendo unos Apple AirPods, un interruptor de Nintendo, una Playstation 4 y 5, una nueva computadora portátil, un viaje a Francia, además de una serpiente, un panda y un pingüino, especificando que ‘no estén muertos’. "Espero que tenga éxito en cumplir con todos mis artículos solicitados", concluye la niña.