El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los gobernadores de la Alianza Federalista que la gente confía más en la administración federal para administrar la aplicación de la vacuna contra COVID-19 y no en "politiqueros" o "gente irresponsable".

Esto, luego de que los mandatarios estatales enviaran una carta al Ejecutivo federal en donde le piden una distribución y aplicación justa de la vacuna para todas las entidades y exigieron que nadie saque provecho de la cura y que puedan ellos inmunizar a su población.

Al respecto, López Obrador señaló que "la vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales, eso sería ruin, sería una mezquindad y, por lo mismo, no queremos polemizar sobre este tema. Lo que puedo decirle a los ciudadanos de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, es que vamos a actuar, como siempre, de manera responsable, y no le va a faltar a ninguna persona de México la vacuna".

En ese sentido, el presidente aseguró que "en la medida en que se tenga la vacuna se va a aplicar a todos, va a ser universal y gratuita", reiterando que va a aplicarse "de acuerdo a un protocolo que va a tomar en consideración primero a los médicos, a las enfermeras y luego por edades, y tercero a enfermos crónicos. Y en la medida en que se vaya abriendo el sistema educativo presencial, a los maestros".

"Decir a la gente que tenga confianza en nosotros, que no vamos a actuar de manera facciosa ni como jefes de grupo o de partido. Yo estoy seguro en que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable", advirtió para finalizar el mandatario.