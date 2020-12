Papás de niños con cáncer denuncian a Rosario Piedra

Los papás y mamás de niños con cáncer, quienes han sufrido desabasto de medicamento desde hace dos años, denunciaron a Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por presuntamente incurrir en omisiones para la resolución de este problema.

Advirtieron que la próxima semana acudirán al Senado para pedir que Piedra Ibarra sea removida de su cargo en la CNDH.

Los familiares de los menores acudieron a las 12:00 horas a la Fiscalía General de la República (FGR), donde presentaron la denuncia contra Piedra Ibarra y quien resulte responsable por el delito de abuso de autoridad.

Este ilícito está tipificado en la fracción tercera del artículo 215 del Código Penal Federal, que establece que una persona será culpable "cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud".

Andrea Rocha, abogada de los padres de niños con cáncer, argumentó que hasta ahora se han presentado 552 quejas por el desabasto de medicamento, y la CNDH no ha emitido ni una recomendación sobre este tema.

"Rosario Piedra no ha hecho su trabajo o no ha emitido un lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer. Una de las facultades de la CNDH es velar por los derechos humanos de todos los ciudadanos, de los niños y las niñas, y a la fecha parece un órgano que prácticamente no hace nada", explicó Rocha.

La abogada agregó que esta es la quinta denuncia que se presenta.