VIBREMOSPOSITIVO

PORQUÉ TRABAJO DONDE TRABAJO

La respuesta es sencilla. Siempre he creído que la vida se encarga de ponernos a cada quien donde tenemos que estar para resolver ciertas situaciones de nuestra vida que por alguna u otra razón siguen molestándonos de cierta manera.

En mi caso todo empezó en mi infancia, en la que hubo, según recuerdo vagamente, maltrato y abandono por parte de mi papá, pero antes de meterme de lleno en lo que fue una infancia complicada por diferentes situaciones que compartiré con ustedes a lo largo de este texto, creo que primero debo darles un recorrido por aquello a lo que hoy dedico la mayor parte de mi vida y que dicho sea de paso, amo hacer.

Hace tres años me encontraba sin un trabajo fijo, ya que había puesto mi vida laboral en pausa para dedicarme al cien por ciento a ser mamá de dos hermosas niñas, que para ese entonces ya se habían convertido en adolescentes que lo último que querían era tener una mamá de tiempo completo.

Me acuerdo perfecto, era un martes de finales de mayo cuando vi un anuncio en Facebook que decía así: "Institución comunitaria de apoyo a niños en situaciones de vulnerabilidad solicita licenciada en comunicaciones o similar para el puesto de encargada de Relaciones Públicas, que sepa usar redes sociales y que no tenga miedo de hablar en público".

Me quedé mirando la pantalla de mi celular y pensé que si bien yo cumplía con todos los requisitos que pedían, también tenía que admitir que me daba todo el miedo del mundo volver a trabajar después de tantos años, pero lo que mas miedo me daba era entrar a trabajar justamente en la institución que yo necesitaba cuando tenía 5 años y que no estuvo a mi alcance en ese momento.

No les voy a hacer el cuento largo, solo les diré que esa misma semana tuve la oportunidad de unirme a una gran institución llamada YAD RAJAMIM, donde trabajan mujeres maravillosas que se encargan de cambiar la vida de niños y niñas que, por diferentes razones se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en sus hogares.

Uno cree erróneamente que en la totalidad de las familias, la casa debería de ser el lugar más seguro donde un niño podría estar no?; desgraciadamente muchas veces esto no sucede como debería, y es precisamente en la casa donde un niño se enfrenta a sus peores pesadillas.

La misión de YAD RAJAMIM es sacar a esos niños del entorno en donde no se encuentran seguros y brindarles todas las herramientas para que este pueda sanar las heridas físicas, emocionales, psicológicas y cualquiera que haya desarrollado hasta ese momento.

En YAD RAJAMIM se brinda cualquier tipo de terapia que el niño necesite para sanar, así como clases de regularización académica, talleres, deporte, actividades con otros niños etc. Pero lo más importante es que los niños acuden a la institución felices de estar en un ambiente seguro y amoroso. Además en YAD RAJAMIM nos aseguramos de que los padres de estos niños, así como todos los miembros de su núcleo familiar, reciban la atención psicológica que necesitan para acabar con los patrones de conducta negativos que presentaban y así lograr que la familia se convierta en un ente saludable y seguro para todos sus miembros.

Una vez que saben que es lo que hacemos en YAD RAJAMIM ahora será mas fácil para mi poder explicarles porque siento que la vida a mi me puso en el lugar donde yo tenía que estar para sanar todas las heridas de mi infancia.

De haber existido YAD RAJAMIM cuando mi papá se fue y nos dejó a mi mamá de 25 años, a mi de 5 años y a mis dos hermanas una de 8 y otra de 4 años respectivamente, seguramente nuestra vida hubiera sido considerablemente más fácil, y no estoy diciendo que mi mamá no se haya encargado completamente de nuestra educación y todo nuestro desarrollo integral, lo que estoy diciendo es que seguramente para ella hubiera sido mucho más fácil poder sacarnos adelante con ayuda de profesionales y no haber batallado sola con el maltrato que sufrió por parte de mi papá y su familia, del abandono de su marido, de la persecución de antiguos enemigos de mi papá para cobrar cuentas que ella no sabía que existían, tener que trabajar en dos lugares diferentes para mantenernos y además llegar a la casa, hacernos de comer, ayudarnos con nuestras tareas y hacerla de psicóloga, maestra, doctora etc. y todo esto como lo dije anteriormente con tan solo 25 años de edad.

A los ojos de una niña de 5 años, sabía que lo que estaba pasando en mi casa no era lo que debería de pasar y no era lo que vivían mis amigas en sus casas, pero no tenía con quien hablarlo porque nunca tuve la oportunidad de ir a una terapia, gracias a Dios y obviamente también gracias a mi madre, mis hermanas y yo salimos adelante y crecimos y nos convertimos en mujeres de bien, las tres formamos familias funcionales y felices gracias a que mi mamá se convirtió en todo lo que nosotras necesitábamos, pero desgraciadamente mi caso es uno en un millón, no todos los niños que sufren de maltrato y abandono por parte de uno o incluso de sus dos padres corren con la misma suerte que yo corrí.

Y hoy que formo parte de la solución del problema y no estoy del lado de los afectados como lo estuve en mi infancia, les puedo decir que este país necesita muchos mas YAD RAJAMIM para atender y ayudar a salir adelante a todas aquellas familias que lo necesitan y que muchas veces no saben ni a dónde acudir para pedir ayuda.

Yo hoy estoy cien por ciento convencida de que la vida me puso en este lugar para que yo pueda hacer algo para cambiar el destino de muchos niños que no tienen la misma suerte que yo tuve y lo más importante de todo, la vida me puso en un lugar que me ayudo a sanar y después de 37 años poder decir por primera vez en mi vida:

PAPÁ, DONDE QUIERA QUE ESTÉS, TE PERDONO.

