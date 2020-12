Circunstancias

LA AUTOCONFIANZA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A la fecha, la situación socioeconómica de muchos países, unos más que otros, parece precaria debido principalmente al impacto drástico de la pandemia. Algunos de los indicadores son el número de contagios, enfermos, hospitalizaciones, y defunciones que continúan elevados; división política y social que sigue creando problemas para la solución de problemas; deterioro en la seguridad pública que sigue creando temor en las calles; algunos servicios públicos importantes que son vistos como deficientes; desempleo que sigue rampante; y algo muy importante, un sentido de autoconfianza debilitado en la gente con respecto a las vacunas.

Hace unos días en conversación con un buen amigo peveciano, y médico de profesión, expresaba su molestia y fastidio después de leer material vía las redes sociales la cual presentaba material con una buena cantidad de falsedades e información absurda con respecto a las vacunas, específicamente la del COVID-19. Para este médico era difícil concebir que existiera gente, si no ignorante, seguramente maliciosa quien se atreve a diseminar información que no hace más que generar confusión y desconfianza en relación a los esfuerzos preventivos y correctivos de médicos quienes siguen exponiendo sus vidas en hospitales. Definitivamente entiendo la reacción de este doctor, y estoy de acuerdo con él.

De acuerdo a expertos en el campo de la salud, las noticias sobre una vacuna con porcentajes altos de efectividad son buenas. No obstante, aún se observa pesimismo y falta de confianza en algunos para vacunarse, y así facilitar una inmunidad colectiva. ¿Porque algunas personas no tienen confianza en el proceso de vacunarse? De acuerdo a una encuesta reportada en Infobae, una agencia internacional de noticias a través de su filial en México (noviembre 2020), el 78% de los mexicanos están dispuestos a vacunarse contra el COVID-19. Este número significa un porcentaje que no es ideal, sin embargo, suficientemente aceptable para lograr las metas de la vacunación, y se considera arriba del promedio en comparación con otros países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón, entre otros. Según esta encuesta, existen varios factores que han generado desconfianza con respecto al plan de vacunación de la población mexicana. Algunos de estos factores se relacionan con una preocupación por los efectos secundarios, otros por la rapidez de los estudios clínicos previos a la vacunación; otros tienen temor de contraer los síntomas del COVID-19, otros dudan sobre la efectividad de la vacuna, o simplemente han decidido no vacunarse debido a creencias particulares.

Con respecto a la pregunta relacionada a la falta de confianza consulté varios autores del área de salud mental. La Asociación Americana de Psicología define la autoconfianza como una actitud positiva en donde una persona confía en sus propios juicios, capacidades, y habilidades, y cree que es capaz de tener éxito en el logro de tareas y actividades en general. Debido a que estas personas confían en sí mismas, y en sus habilidades, regularmente se aceptan a sí mismas tal y como son, poseen un sentido de autocontrol en sus vidas, y creen de manera razonable que pueden hacer lo que quieren hacer. También, tienden a proyectar esa confianza a otros, creando así credibilidad y buena impresión, manejar presión, y enfrentarse a retos personales y profesionales. Es importante saber manejar esta autoconfianza, porque cuando se lleva al extremo se proyecta una actitud arrogante y desagradable.

Un bajo nivel de esta autoconfianza generalmente hace que la gente no aproveche oportunidades en las diferentes áreas de socialización, por ejemplo, en el hogar, el trabajo, la escuela, y otras de la vida personal y social. Estas personas suelen a depender de la aprobación de otros para sentirse seguros, y por lo mismo tienden a seguir las instrucciones de otros, sean buenas o destructivas, y pueden ignorar buena información por algún temor. Este tema es tan amplio que se requiere más espacio para comentarlo en detalle. Lo dejaremos para otro artículo en esta columna.

La realidad es que aún estamos pasando por una crisis en el área de la salud, y también estamos ante una oportunidad de manejarla por medio de una intervención médica que ofrece esperanzas de control, en este caso me refiero a la vacuna. No es momento de pensar y dejarse ir en diferencias políticas y socioculturales porque estas crean división. Este es un momento de inspirar autoconfianza mediante la adquisición de información válida y objetiva, e ignorar la información maliciosa difundida por conspiraciones, y desinformación en general. Si hay dudas sobre la vacunación, un buen consejo médico es invaluable, particularmente si existe la necesidad de autoconfianza en tiempos de pandemia. Gracias por su interés en esta columna.