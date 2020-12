Siguen en Torreón los decomisos de motocicletas irregulares

Siguen los decomisos de motocicletas en situación irregular. Ayer los agentes de Tránsito y Vialidad de Torreón aplicaron sus acciones de sanción en un filtro de la carretera a Santa Fe y casi bulevar Ejército Mexicano (antes periférico Raúl López Sánchez), desde las nueve de la mañana llevaron a cabo las acciones de ordenamiento contra ese gremio, tal como lo han venido realizando durante este mes de diciembre y en apego a un acuerdo con el Consejo de Vialidad.

En esta ocasión los agentes de Vialidad estuvieron apoyados por elementos motorizados de la Policía Estatal de Coahuila, mismos que explicaron a los conductores de las motocicletas que las revisiones eran obligatorias y se debían contar en primera instancia con placas actualizadas de circulación, licencia de manejo y la documentación necesaria para comprobar la propiedad de la unidad.

Alrededor de las 10:00 horas pasó por el filtro de revisiones el joven "Martín", quien se dedica a repartir alimentos en la motocicleta de una empresa particular, pidió omitir sus apellidos por temor a represalias u otras consecuencias, pero solicitó a las autoridades mayor "comprensión".

"Me dedico a esto y está la situación muy difícil, no entienden de explicaciones los señores (agentes), tengo que llevar dinero a mi casa y ya no voy a poder, creo que me van a correr, yo no tengo para comprar una moto… No sé si quieren sacar más multas, pero están afectando a muchos que nos dedicamos a trabajar solamente", lamentó el joven, quien afirma que la unidad que manejaba le fue retirada al no tener placas.

Durante la jornada del miércoles en la mañana fue necesario incluso el apoyo de una grúa con algunos viajes, hasta cerca de la una de la tarde se había retirado de circulación al menos a una veintena de motocicletas que circulaban con alguna irregularidad.

Durante el pasado martes otra acción similar se realizó en la carretera Torreón-Matamoros y bulevar Las Torres, no obstante el jefe de Vialidad, Alejandro Gutiérrez Zamudio, negó que se trate de operativos especiales contra los motociclistas, sino de simple vigilancia y acciones regulares para ordenar el tránsito de la ciudad.

Gutiérrez Zamudio también advirtió que al margen del diálogo que sí tienen con ese gremio, seguirán "aplicando la ley".

Revisiones

