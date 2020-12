Influencer asesina a su mamá, se baña y sale con su novio después

La occisa fue identificada como la madre de Anna Leikovic, influencer de Instagram de tan solo 21 años de edad, quien fue detenida como la principal sospechosa.

De acuerdo a las declaraciones que se hicieron a las autoridades, la joven discutió con su madre bajo la influencia de las drogas y en un arranque de enojo tomó un cuchillo de la cocina y la empezó a apuñalar.

Tras realizar el violento acto, Anna se duchó y salió más tarde con su novio, con quien pasó la mayor parte de la tarde hasta que las autoridades dieron con ella tras el hallazgo del cuerpo.

Tras ser detenida, la joven fue llevada ante un juez para la primera audiencia del caso, llamando la atención de los medios por su comportamiento despreocupado, riendo y saludando a las cámaras.

Over to Moldova: Instagram wannabe, Anna Leikovic, - a medical student - stabbed her mother & gouged out her heart, lungs & intestines while her mother was still ALIVE. https://t.co/dVIs9h1psc

MY GOD! pic.twitter.com/3J3Ns6DdEl