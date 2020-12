Actor de Hollywood es golpeado y arrestado por policías en Colombia

Una persona grabó el momento en que el actor y activista político Kendrick Sampson fue golpeado y arrestado sin provocación por un oficial de policía.

El suceso ocurrió en Cartagena, Colombia, cuando el actor estadounidense Kendrick Sampson estaba de vacaciones y fue detenido e interrogado por dos oficiales de policía mientras él caminaba por la calle. Luego de algunos segundos de interrogación, los oficiales parecieron discutir con Sampson y fue entonces que un oficial desenfundó y golpeó al actor en la cara.

La actriz colombiana publicó el video del encuentro en su cuenta de Instagram, en donde denunció la brutalidad policial y mantuvo al tanto a sus seguidores del proceso legal al que sometieron a Sampson, a quien se refirió como su amigo.

Horas después, Sampson compartió el video en su cuenta y declaró que fue detenido por la policía seis veces en cinco días y que eso es un problema que muchos colombianos de piel oscura sufren.

El portal Variety informó que Sampson, quien es un actor en series estadounidenses como Insecure y How to Get Away with Murder, estuvo aproximadamente ocho horas detenido antes de ser puesto en libertad.

