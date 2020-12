Loret de Mola reitera su apoyo a 'Brozo' tras criticar a AMLO

El pasado lunes, "Brozo" agradeció las muestras de apoyo que le enviaron a través de redes sociales, luego de que el fin de semana criticó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el manejo de la pandemia por COVID-19.

"Chamacos y chamacas. Por su apoyo y su cariño, por su sentido del amor y del humor: Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Pasare lo que pasare y véngase como se venga: #AlPoderSeLeRevisaNoSeLeAplaude (Con tinta sangre de mi pinche corazón)", escribió "Brozo" en redes.

Además, políticos y periodistas le mostraron su apoyo, entre ellos el también columnista, Carlos Loret de Mola.

"Ya sabes, hermano. Contigo", escribió Loret y acompañó la publicación de una fotografía en la que se muestra acompañado de "Brozo".

En la plataforma Latinus, "el payaso tenebroso" expresó: "Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa’ ni madres".

Tras la polémica, en su conferencia mañanera de este miércoles, el Presidente respondió a "Brozo": "amor y paz".

"Se jalan los pelos, y se enojan, y hacen corajes, pero cuál es la respuesta: amor y paz. Vamos a abrazarnos.

"No caer en ninguna provocación de nada. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos. No odiamos, somos felices y que se tenga por seguro que se garantiza la libertad de expresión, hasta el extremo. No hay problema", declaró el presidente López Obrador.