Seis cintas góticas modernas para los fans de este género

El género gótico, que es asociado con el género del terror, es una herramienta narrativa que inició en la literatura y ha brincado a otros campos, como el cine.

Cuenta con varias características específicas, como un halo de misterio e intriga, suspenso, terror psicológico, angustia y hasta romance.

En el cine, algunos ejemplos recomendables son estos:

The Woman in Black

Más que una simple historia sobre fantasmas, aquí un joven viudo viaja a la propiedad de su más reciente cliente, que resulta estar embrujada. El espíritu de la mujer quiere algo y se convertirá en tarea de este abogado descubrir su sentir respecto a la muerte, la pérdida y el olvido.

Sleepy Hollow

De la mano de Tim Burton, la película destaca sobre todo por su trabajo audiovisual, escenarios y vestuario muy acordes con su género. La historia se entreteje alrededor de ‘La leyenda del jinete sin cabeza’, que es su título en español; con un resultado más que escalofriante, lleno de revelaciones.

Interview With The Vampire

Basada en la novela de Anne Rice, esta cinta es un clásico por muchas buenas razones. Trata de la vida de un hombre convertido en vampiro en el siglo XVIII, atado a una inmortalidad que pronto llegará a detestar. Brad Pitt, Tom Cruise y Kirsten Dunst simplemente están excelentes aquí.

Crimson Peak

Dirigida por Guillermo del Toro y con un elenco de primera, trata de una joven que llega a la casa de su esposo, con quien recién se ha casado, para descubrir que las sombras esconden muchos secretos, la mayoría bien guardados por la temible encargada de la mansión, su cuñada.

We Have Always Lived in the Castle

Suspenso y misterio muy bien llevados, se basa en la novela homónima de Shirley Jackson. Rodea la intrigante historia de un par de hermanas aisladas en su mansión desde la muerte de todos sus familiares, rechazadas por el pueblo y cuya existencia entra en conflicto ante la llegada de su primo.

The Awakening

Ambientada en 1921 en Inglaterra tras la Primera Guerra Mundial, sigue a una científica que expone a chantajistas de lo sobrenatural, contratada para resolver el misterio de un fantasma en un internado. Plantea relevantes preguntas sobre fe, lógica y la explicación que se da a lo ‘inexplicable’.