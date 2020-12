Gato escondido en árbol de Navidad se vuelve el acertijo ‘imposible’

Una mujer que estaba buscando por su gato en su casa, finalmente le encontró bien escondido entre las ramas de su árbol de Navidad. Sorprendida por lo bien camuflado que está el animal, esta persona compartió la imagen en redes sociales, donde el reto por encontrar al gato se ha convertido en una sensación.

Sarah Nelson McGuiness, de 40 años y quien vive en Liverpool, Inglaterra, dice que pasó un buen rato buscando a su gato Moon, hasta que vio un par de ojos entre las ramas mirándola fijamente.

"Un día, estaba buscando a Moon y ella no estaba por ningún lado. Revisé el árbol y no pude verla al principio porque tengo ciervos blancos y ositos de zorro decorando. ¡Probablemente quiere ser parte de su pandilla! También es un árbol blanco, que no ayuda ya que ella es blanca. Finalmente, vi dos ojitos espiándome", cuenta Sarah, cita el diario Mirror.