'Aquí hay granjas de bots de Morena'; Samuel García justifica sus declaraciones

El precandidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, que ayer volvió a verse bajó los reflectores de la red gracias a sus palabras en una entrevista en la que habló acerca de personas que viven bien con 'suelditos', ha salido en su propia defensa alegando que los videos sobre dicha entrevista se trata de una 'conspiración de Morena'.

Después de que García protagonizara memes sobre su adolescencia, cuando su padre lo llevaba a jugar golf 'para pagarle su sueldo', el precandidato se convirtió en blanco de burlas al hablar sobre la filantropía en la política, asegurando que él 'conoce a personas que viven felices con un sueldito de 40 o 50 mil pesos', palabras a las que después se refirió como 'guerra sucia por parte de Morena'.

A través de un video compartido en redes sociales por el mismo Samuel García, éste intentó justificar sus palabras respecto a la entrevista de 'los suelditos', además de referirse también a la del golf, señalando que todo parece 'orquestado por granjas de bots de Morena'.

"No nos hagamos patos. Ni un clip de 10 segundos de una entrevista de hace año y medio se hace viral de repente de la nada y mucho menos en época navideña que la gente está desconectada. Aquí hay detrás granjas de bots de Morena. Las tenemos detectadas. Y ahora quieren hacer ver que un videito de golf de cuando tenía 15 años o de un supuesto sueldito, como si yo me refiriera que ganar 40 mil pesos es poco es mentira, está sacado de contexto", señaló el político.

Haciendo énfasis en el hecho de que el video del 'sueldito' está 'sacado de contexto', García aseguró que 'él se refería a que los servidores públicos 'no necesitan de cantidades exorbitantes' para vivir bien.

Cara de mingitorio @samuel_garcias dice que todos los que difunden 'el videito' del los 18 hoyos de golf o de los 40 mil pesos son bots de morena goey hasta borolas se burló de ti, Samuel García ni siquiera se da cuenta que el mismo es su peor enemigo. pic.twitter.com/QFDw8mOmh6 — Zurdᴏ (@Zurd033) December 16, 2020

"Desgraciada mente empezó la guerra sucia. Vamos tan fuertes que vamos a mandar a Morena al último lugar que andan con todo, ya no hallan ni qué inventar. Que si el fosfo fosfo, que si a los 15 años no me gustaba que me llevaran al golf a pagarme, ¡por Dios, hombre! en frente tenemos la corrupción, el desfalco, la robadera", agregó el precandidato hablando sobre la supuesta conspiración de Morena para desprestigiarlo.