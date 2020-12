Encuentran una estatua de Buda sin cabeza entre dos edificios departamentales

Según el South China Morning Post, la escultura está construida sobre el acantilado y fue descubierta cuando funcionarios retiraron árboles muertos y basura de la zona.

Se trata de un Buda sentado sosteniendo una piedra redonda. Su pierna izquierda y manos están dañadas, pero la silueta es clara.

Las autoridades locales reunieron a expertos para investigar su valor cultural, sin embargo, la oficina de información del distrito, citada por el South China Morning Post, señala que la cabeza de la estatua fue destruida en la década de 1950. Antes había un templo, desmantelado en 1987 y sustituido por los edificios. Y aunque en 1990 la escultura fue reconocida como patrimonio cultural protegido a nivel de distrito, dice este medio, los residentes locales insisten que desconocían su existencia.

Im surprised nobody posted it yet, but a giant headless buddha statue was found under a residential complex in Chongqing. Powerful aesthetic. pic.twitter.com/W45fmBbAwd