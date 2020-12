Cruza el mar de Irlanda en moto de agua para ver a su novia y termina en prisión

Según el Daily Mail, los jóvenes se conocieron el septiembre pasado y él intentó visitarla un par de ocasiones sin éxito, debido a que los viajes están restringidos por la pandemia. El viernes pasado no obstante, McLaughlan, que compró una moto de agua pese a nunca haber conducido este tipo de vehículo, atravesó el mar recorriendo unos 40 kilómetros, distancia que usualmente podría tomar 40 minutos pero debido al mal tiempo le llevó casi 5 horas.

Ya en tierra, caminó 25 kilómetros más hasta la ciudad de Douglas. Jessica nunca se enteró de esto y pensó que su novio había llegado por motivos de trabajo.

La noche del sábado ambos salieron a un par de clubs nocturnos y el domingo él fue arrestado. El joven aseguró que se había hecho una prueba de COVID-19 cuatro días antes y dio negativo. Añadió que sufría depresión por no poder ver a su novia.

Las autoridades sin embargo determinaron que Dale hizo un "intento deliberado e intencional de circunnavegar las restricciones fronterizas, poniendo potencialmente a la comunidad en riesgo”, informa la BBC.

A romantic gesture that ended with a prison sentence. Dale McLaughlan travelled across the Irish sea on a water scooter to see his girlfriend, but in doing so broke strict Isle of Man Covid rules. https://t.co/rGEzmhHfTj pic.twitter.com/82LGhHkTlV