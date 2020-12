Mujer se hace viral por sus tuits del fallecimiento de un pasajero en un avión

La cadena de tuits de una mujer estadounidense se hizo viral dado que reporta la muerte de un hombre sentado tras de ella.

“El hombre detrás de mí en este vuelo. MURIÓ. DE COVID. A MITAD DE VUELO. Tengo tantas preguntas”, fue su primera publicación.

Cuando le preguntan cómo es que sabe que fue por coronavirus, ella escribe que la esposa del hombre dijo a las autoridades que él había dado positivo al virus.

“Y vamos a continuar este vuelo. En el mismo avión CONTAMINADO. Las toallitas húmedas mejor y salvan el día esta vez”, agregó, en una serie de tuits que fueron respondiendo las preguntas de los internautas hasta el aterrizaje.

Entre otra información que compartió por ejemplo, era que viajaba de Florida o que el vuelo fue desviado pero no cambiaron de avión.

& we finna continue this flight. On the SAME CONTAMINATED ass plane. Wet wipes *better* save the day this time. Bc I’m shook. — Jo LaFlame (@jobreauxx) December 15, 2020

“HoW yOu KnOW iTs cOVId???” His wife confirmed a positive test when talking to EMTs. — Jo LaFlame (@jobreauxx) December 15, 2020

Landed. I’ll let y’all know how I’m living in 14 days smh. — Jo LaFlame (@jobreauxx) December 15, 2020