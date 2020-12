'Están cárceles repletas de pobres a los que se fabrican delitos'

Las cárceles mexicanas están repletas de pobres a los que se fabrican delitos, acusó ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

Lo anterior, al rendir su segundo informe de labores, en el primer evento presencial celebrado en la Corte desde que suspendió sesiones físicas el 18 de marzo.

"En este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se fabrican delitos. No habrá justicia mientras los más olvidados de este país no tengan una defensa de calidad. No habrá justicia mientras sus vidas sean desechables para la maquinaria de procuración e impartición de justicia", dijo el ministro.

"Por todas esas personas, por el respeto irrestricto a sus derechos humanos, por el respeto al debido proceso es que trabajamos todos los días".

En un mensaje de media hora ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar reiteró las prioridades que ha esgrimido desde enero de 2019, entre ellas, combate a la corrupción y el nepotismo, paridad de género, justicia digital y reestructuración de la carrera judicial.

Para llegar al informe, López Obrador caminó desde Palacio Nacional acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra.

Zaldívar agradeció a López Obrador por posponer una gira para asistir al informe, al que ningún titular del Ejecutivo ha faltado desde hace décadas.

También agradeció al Presidente y al Congreso por la reforma constitucional que terminó de aprobarse este lunes.

"Esta es la reforma más importante al PJF desde 1994, producto de una colaboración inédita entre poderes, cuyos ejes rectores fueron la independencia y autonomía judicial", afirmó Zaldívar.

La reforma quitará a la Corte entre 6 y 7 mil asuntos anuales de relevancia menor, y eleva a la Constitución varias políticas judiciales que Zaldívar ya había venido implementando por acuerdos generales del CJF.

Advirtió que, para aterrizar toda la reforma, se requerirá un amplio paquete de leyes secundarias y de ingeniería administrativa, al tiempo que destacó el esfuerzo para implementar el nuevo sistema de justicia laboral, que en noviembre empezó a reemplazar a las juntas de conciliación.