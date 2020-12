Dicen que “el que la trae no la anda buscando y el que se desespera comete errores”.Nuestros subagentes, que le saben bien a la cosa política, nos explican que esta máxima en política no tiene pierde. Y resulta por de más efectiva para medir el calor electoral, justo a punto de hacer ebullición como se avizora en los próximos días en Coahuila, sobre todo a partir deque el Tribunal Electoral de la provincia dio luz verde a la reelección de alcaldes, lo que definirá muchas de las posiciones en el tablero político electoral, de cara a las elecciones de junio 2021, bueno, aunque aún falta tantito, en lo que resuelve la instancia federal. Y es que, aunque a muchos y a muchas “se les cuecen las habas” por saber el futuro que les espera y, pese a haber consultado a conocidos tarotistas, nomás no se resignan a esperar y a disciplinarse. Por ejemplo, y según nos reportan los subagentes, en la “capirucha” del pan de pulque, que es un importante bastión priista y en total oposición a la Cuarta Transformación, está más que claro hacia dónde apunta el“dedo milagroso”.

Aseguran que la candidatura a la alcaldía está bien clara a favor del actual alcalde de la “capirucha” del sarape, Manolo Jiménez, si la Federación ratifica el fallo del tribunal coahuilense. De lo contrario, se definirá entre el gris diputado local Jaime Bueno o el todavía secretario general de Gobierno José María Fraustro Siller, quien ve en esta candidatura una de sus últimas velitas en la función pública. Por lo pronto, para que ya “Paren de Sufrir”, dicen que el resucitado Partido Revolucionario Institucional va a acelerar de manera visible quiénes serán sus candidatos a las alcaldías y a las diputaciones federales, pero además definirá cómo va a quedar el tema de las posibles alianzas con lo que queda del Partido Acción Nacional y los tres integrantes del PRD que sobreviven en la entidad. Podría ser antes de la noche de Navidad. *** A punto de hervir el caldero político, rumbo a las elecciones del 2021, el que logró algo que antes parecía imposible fue el diputado panista Marcelo Torres Cofiño, quien logró sentar a los principales actores de lo que queda del Partido Acción Nacional en Coahuila, bajo la amenaza de que si no trabajan en equipo, pueden convertirse en una especie en vías de extinción. Al parecer don Marcelo contó con la bendición del jerarca máximo del blanquiazul, Marco Cortés, quien amenazó a todos los militantes con que si no cierran filas en torno a un proyecto de unidad, no habrá candidaturas para nadie. Y aunque al principio hubo miradas matonas y amagues de jalones de pelo, el diputado hizo que se dieran la mano el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien ya se muere por hacer campaña por una beca… Digo, una curul en el congreso de la unión; el eterno candidato Guillermo Anaya, quien también aspira a una silla en el Congreso de la Unión, pero por la vía fácil… Digo, plurinominal, designada del CEN blanquiazul en la “capirucha” del esmog; y el desdibujado presidente del PAN en Coahuila, Jesús de León. Nuestros subagentes, disfrazados de mesero sin propina, nos informan que con lo complicados que estarán los trancazos rumbo a la presidencia municipal de Torreón el próximo año, don Marcelo decidió optar por un “sparring” colmilludo, por lo que tendría como jefe de campaña al propio Guillermo Anaya, quien estaría también ayudando, si es que se deja, a Zermeño en sus aspiraciones. *** Sobre todo porque el alcalde de Torreón sigue empeñado en dejar el cargo al cuarto para las 12:00, es decir, en marzo, aunque tenga que pagar la factura cuando “se suelten los demonios” en Torreón como sucedió luego de su Segundo Informe, ya que mientras todo parecía tranquilidad y que ya todo serían preparativos para la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, mientras el edil panista arreglaba sus maletas con miras a pedir la ansiada licencia, de repente a alguien se le ocurrió que era urgente sacar de circulación a las motocicletas (de alto y bajo cilindraje) que suelen utilizar los carriles centrales del periférico, por su propia seguridad. Nuestros subagentes siguen intrigados de por qué, luego de tres años de Zermeño en el poder, tras elevadas cifras de accidentes con resultados fatales en esa vialidad, ahora emprenden esta medida y, más aún, se acuerdan de revisar placas y documentos de posesión de estos vehículos que desde este martes empezaron a retirar de circulación. Llama la atención que ocurre después del informe, también que sea en estas fechas decembrinas, por lo que los mal pensados creen que es para cobrar las consabidas multas. Otro hecho que nadie se explica es que el exdirector de Tránsito Pedro Luis Bernal, quien salió de su cargo por los constantes pleitos con los ciudadanos, recibiera el cobijo del alcalde en la Secretaría del Ayuntamiento como auxiliar jurídico y con un sueldo de director. Bueno, los únicos contentos con estas acciones son los del partido de enfrente, que ven cómo ellos solos se ayudan. *** Y quien anda de gira artística por Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para asistir al cónclave de gobernadores rijosos del bloque opositor de la Alianza Federalista, es el mandamás coahuilense, Miguel Riquelme. Nuestros subagentes, disfrazados de médico preocupado nos reportan que con libreta en mano y un ábaco, el “góber” epidemiólogo, virólogo y ahora hasta enfermero, decidió llevar en esta ocasión un cubrebocas especial, de esos de doble fondo y con tapón, según nuestros intrigosos subagentes, para que al menos en esta reunión y con lo “mecha corta” que es no despotrique contra el Gobierno federal, luego de que Coahuila fue designado como uno de los nodos para iniciar la aplicación de la vacuna contra el funesto COVID-19. Vamos a ver qué explicación da a los aliancistas peleoneros del buen trato que últimamente ha recibido, pues apenas el pasado 4 de diciembre Coahuila obtuvo la presidencia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en evento presidido por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y para acabarla la provincia es elegida como primer lugar para la aplicación de la vacuna. Aunque también hay varias lecturas tras estos “apapachos”, una es que pese a ser una de las entidades más peleoneras, también se le combina con trabajo diario, lo que no se ve en otras de las entidades de los propios aliancistas. Otro aspecto que revelan los cizañosos subagentes que deambulan por Palacio Nacional es el afán del Gobierno federal por meterles división a los aliancistas de cara al 2021 y porque lo descartan como una fortaleza para Morena. Saben que la entidad es fuerte bastión priista y optaron por darle la vacuna en vez de hacerlo con una entidad gobernada por el PAN, el PRD o independientes; por lo que don Miguel ya se ve a un lado del Ejército, vestido de enfermero con todo y guantes, aplicando la tan anhelada vacuna en alguno de los campos militares a partir de la próxima semana.