El cambio digital en el mundo y en México

La pandemia acabó por catapultarnos, en forma vertiginosa, a una nueva era digital. Vivimos un momento de aceleración extrema que conjugan avances tecnológicos notorios y extraordinarias capacidades creativas e innovadoras. El ecosistema digital en los ámbitos global, regional, nacional y local está transformándose rápidamente impactando la actividad de los individuos, el trabajo, las instituciones y organizaciones y los espacios laborales y las modalidades de empleo, el conjunto de la vida familiar y las interacciones sociales. La centralidad que tienen (y tendrán) las tecnologías de la información y la comunicación se torna más relevante que nunca. Sin embargo, las revoluciones tecnológicas nunca son neutrales, ni unidireccionales, menos aún cuando la red, la carretera de la información, es global, desigual y transfronteriza, estando su gobernanza en ciernes. Veamos un panorama del cambio digital en el mundo y en México. En EU, apenas este fin de semana, varias agencias federales sufrieron graves ciberataques, entre ellas el Departamento del Tesoro, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información del Departamento de Comercio y el FBI. Dichos ataques, que medios atribuyen a piratas informáticos al servicio de intereses extranjeros, alcanzaron incluso a FireEye, una gran empresa estadounidense de ciberseguridad, con numerosos contratos multimillonarios con entidades comerciales y empresas transnacionales, gobiernos federales, estatales y locales y corporaciones internacionales. Mientras tanto, continúa, por una parte, la batalla entre EUA y la Unión Europea para regular y establecer un régimen impositivo a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Amazon, Microsoft y Facebook; y por la otra, va en franca escalada la confrontación entre EUA y China respecto del despliegue en el mundo de la tecnología 5G, esto es, la llegada de la quinta generación de telecomunicaciones móviles, la cual traerá consigo, entre otros aspectos, mayor velocidad en la transmisión, descarga y subida de datos, reducción de los tiempos de espera, junto con dispositivos más versátiles destinados al uso personal, doméstico y mixto, en entornos laborales flexibles y cambiantes, transformando todos los aspectos de nuestras vidas, al favorecer mejor acceso al teletrabajo, la educación, la salud, los intercambios y el entretenimiento. Aunado a lo anterior, continúa ahondándose la brecha digital entre países ricos y pobres y al interior de los países. El gobierno de los EUA ha hecho recientemente un llamado al gobierno de México y a la industria mexicana de telecomunicaciones para que se adhieran a la iniciativa Clean Network, que busca limitar la participación de China en el desligue de la infraestructura 5G, así como los servicios en la nube y múltiples aplicaciones.

La transformación digital global pasa por el acceso universal al internet, un servicio esencial para todos. En México es tan necesaria como urgente una política de Estado para impulsar las telecomunicaciones, por lo que causa verdadera estupefacción que luego de 10 meses no se haya elegido en el Senado al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y siga pendiente la sustitución de otro comisionado, nombramiento que corresponde a una mujer. Según la OCDE, el país está en franca desventaja respecto de otros países por falta de conectividad, o por ser muy baja, teniendo dificultades de acceso a la banda ancha de fibra óptica, lo que repercute en el bienestar de la población, las empresas, el gobierno y los trabajadores, finalmente, en la productividad y la competitividad, contrastando el hecho de que durante la pandemia el uso de internet se haya incrementado en un 60%, haciendo todavía más evidente la urgencia de imprimirle mayor velocidad a la transición a fin de cerrar las brechas digitales.

Ante el confinamiento, la mayoría hemos debido digitalizarnos rápidamente para trabajar, dirigir y coordinar instituciones, empresas, organizaciones y negocios, comerciar y realizar compras y pagos en línea, operando desde casa, lo cual ha incrementado los riesgos cibernéticos, que se han disparado. Es impostergable trabajar en la infraestructura de seguridad remota en el país, la cual tiene que ser más robusta. Sin conexiones seguras y confiables, habrá la creencia equivocada de que los ataques afectan, sobre todo, al sector financiero y al comercio electrónico, y lo que hay que cuidar son las amenazas que se ciernen sobre nuestras cuentas y los fraudes telefónicos. Las utilidades que generan las tecnologías de información, las telecomunicaciones y el comercio electrónico suman 81 mil millones de dólares, más que los 74 mil millones de dólares de ingresos de Petróleos Mexicanos. Según cifras difundidas por Google hace unos días, señalan que de emprenderse una adecuada y rápida transformación digital de la economía, México podría generar hasta 316 mil millones de dólares de valor para 2030.

Resulta no solo loable, sino fundamental, que el gobierno mexicano conciba con claridad que llevar internet a todas las localidades del país constituiría una verdadera revolución transformadora en todos los órdenes; que se efectivamente se estén llevando algunas acciones por parte de la Comisión Federal de Electricidad y una empresa privada como Altan para conectar a todo el país en 2023, incluyendo a las poblaciones rurales con menor número de habitantes y las comunidades marginadas. Por ello, resulta inexplicable e inaceptable la falta de consistencia en la estrategia digital del gobierno mexicano, sabiendo que la exclusión digital alcanza hoy a más de 13 millones de mexicanos que no cuentan con acceso a internet. No agreguemos más a los mil 300 millones de niños de entre 3 y 17 años en el mundo que no lo tienen, cuya educación está en riesgo.