Hombre comparte foto de la enorme araña con la que su madre 'comparte' casa

Un hombre compartió en redes sociales la foto de la gigantesca araña con la que su madre 'comparten' la casa y se volvió viral.

Jack Gray, oriundo de Queensland, Australia publicó la foto de una araña gigante postrada en lo alto de una pared en un grupo de Facebook dedicado a identificar arañas en territorio australiano. Jack declaró ante el portal The Dodo trata de una araña cazadora de la familia esparásidos, cuyas especies son famosas por su gran tamaño pero que no representan importancia médica para los humanos.

La araña, bautizada como Charlotte (nombre basado en la araña que aparecen en la novela infantil La telaraña de Charlotte), fue adoptada por Annette Gray, la madre de Jack, luego de que un día la araña ingresó a su casa y ella decidió no matarla o reubicarla porque mantiene su hogar libre de insectos.

A pesar de su enorme tamaño, Jack dijo que Charlotte, al igual de los demás ejemplares de su especie, no es agresiva con los humanos y en caso de que llegara a morder a alguien, su mordedura no sería mortal, pues no son consideradas como especie peligrosa para los humanos.