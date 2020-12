Por COVID, cancelan pirotecnia de fin de año en Acapulco

El gobernador Héctor Astudillo Flores anunció la cancelación del espectáculo de pirotecnia de fin de año que desde hace 20 años se realiza en toda la bahía de Acapulco.

En conferencia de prensa a través de sus redes sociales, Astudillo Flores explicó que la noche del 31 de diciembre durante el espectáculo de pirotecnia en la bahía de Acapulco se concentran unas 300 mil personas, lo que, en el contexto de la pandemia, se convertiría en una situación "exponencial" de contagios de COVID-19.

El mandatario dijo que la mayoría de esas 300 mil personas provienen de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Querétaro, donde se está presentando un incremento de contagios.

Astudillo Flores explicó que en Guerrero se está dando un aumento de casos de coronavirus y uno "ligero" en la ocupación hospitalaria.

Para tomar esta decisión, dijo el gobernador, realizaron una encuesta entre la población. Explicó que 66 por ciento de los que participaron en la encuesta consideran que Guerrero está pasando por un momento complicado en el control de la pandemia y, que lo peor está por venir.

Además, dijo, que 68 por ciento estuvo de acuerdo en la cancelación del espectáculo de pirotecnia.

"Esta es una decisión bien delicada, el cancelar la pirotecnia, el anuncio es un asunto delicado que no me gusta, no me agrada, no me siento bien pero creo que el momento tan difícil que nos ha tocado vivir, demanda tomar decisiones responsables y de fondo", dijo el mandatario.

Astudillo Flores dijo que al cancelación estuvo respalda por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (Aheta), quienes le pidieron que se mantenga el presupuesto para el espectáculo para el siguiente año.

El espectáculo de pirotecnia es uno de los principales atractivos de Acapulco en la temporada vacacional decembrina, la principal para el puerto.