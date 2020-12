Cazador de tesoros va 5 años a prisión por no revelar dónde está un botín

El excazador de tesoros Tommy Thompson acaba de cumplir este 15 de diciembre 5 años en prisión por negarse a revelar dónde se encuentran parte de las monedas de oro que encontró a bordo de la nave SS Central America, que naufragó en 1857.

Thompson localizó el barco en 1988 y con ello, una parte del botín, estimado ente 100 o150 millones de dólares, de dos mil a tres mil millones de pesos.

El tesoro fue recuperado y tras disputas legales entregado casi en su totalidad al equipo que lo descubrió. En 2005 no obstante, algunos de los inversionistas de la expedición de Thompson, que le dieron 12.7 millones de dólares, 250 millones de pesos, para encontrar el barco, lo demandaron porque según ellos, nunca recibieron ganancias.

En 2012 un juez federal ordenó que Thompson compareciera ante el tribunal. El hombre huyó a Florida, pero las autoridades lo encontraron en 2015 y lo arrestaron. Thompson se declaró culpable de no comparecer ante el tribunal y fue sentenciado a dos años de prisión, más una multa de 250 mil dólares, 5 millones de pesos.

Parte del acuerdo consistía en que revelaría la ubicación de 500 monedas de oro extraídas del barco, pero desde entonces sostiene que no sabe dónde están estas piezas, dado que sufre problemas de memoria.

Se le declaró culpable de desacato a la corte y se le puso una multa de 1000 dólares al día, 20 mil pesos, hasta que revele el paradero de las monedas, que valdrían 4 millones de dólares, 80 millones de pesos.

"Señoría, no sé si hemos pasado por este camino antes o no, pero no sé el paradero del oro. Siento no tener las llaves de mi libertad", dijo en octubre pasado ante un juez. De momento ha estado en la prisión federal en Milan en Míchigan y sus multas acumuladas durante 1700 días ascienden a 1.8 millones de dólares, 36 millones de pesos.