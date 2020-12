Niño gasta 300 mil pesos en videojuegos con la tarjeta de crédito de su madre

George Johnson, de 6 años, usó la tarjeta de crédito de su madre para comprar accesorios virtuales para su videojuego favorito Sonic Forces y se gastó 16293 dólares, que son alrededor de 324 mil pesos.

Los cargos de la tienda de aplicaciones de Apple fueron realizados en julio pasado, pero la madre, Jessica Johnson, no se dio cuenta sino hasta agosto de quién fue el responsable, creyendo hasta entonces que era un error o un fraude, informa The New York Post.

Presentó una solicitud de informe al banco y ahí le dijeron de qué eran las compras. Fue entonces a Apple, pero ahí no podían hacer ya nada, pues habían pasado demasiados días (60) desde que se efectuaron los cargos.